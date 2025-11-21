スウォッチ グループが展開する「レーヌ・ドゥ・ナープル」は、ブレゲのサインが記されたコレクションの中で唯一100％フェミニンなコレクション。ブレゲは、マニュファクチュールの250周年を記念して2つの新作、「クレイジー・フラワー」と「ペルル・アンぺリアル」を発表した。この機会のためにブレゲゴールドで作られた2つのモデルは、オートジョアユリーの世界を展開する。

しなやかなでエレガント、そしてナチュラル。「レーヌ・ドゥ・ナープル」の2つの新作「クレイジー・フラワー」と「ペルル・アンぺリアル」は、同じDNAを共有している。これらは、繊細なオートオルロジュリー（高級時計製造）とオートジョアユリー（高級宝飾技術）に結びついている。「クレイジー・フラワー」は、全部で408個ものダイヤモンドが用いられ、ケースから文字盤、ベゼル、ケースバンド、リュウズに至るまで全面的に施されている。ケースについては、温かみのあるブレゲゴールドに対してダイヤモンドの輝きが強く放たれるように、自由に動く仕組みのセッティングが取り入れられている。また、アコヤパールを配した「ペルル・アンぺリアル」は、オパールの文字盤がダイヤモンドで埋め尽くされている。

スウォッチ グループ ジャパン＝https://www.swatchgroup.jp