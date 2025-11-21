ポーラは、「ホワイトショット」ブランドから、美白（メラニンの蓄積を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）・肌アレを防ぐ有効成分PCE−DPと、肌アレを防ぐ有効成分グリチルリチン酸2K、新成分含む3種の保湿成分を配合した化粧水「ホワイトショットクリアスキンローション」（販売名：ポーラ WSクリアスキンローション、150mL）を来年2月1日に発売する。創業以来70年以上にわたり、美白（メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。メラニンの蓄積を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ）研究を続けてきたポーラは、気候変動やライフスタイルの変化、美容の選択肢の多様化など、私たちを取り巻く環境が大きく変化していることに着目。シミへの不安（この先シミができてしまう不安）も高まり、守りのケアに徹してしまう中でも、美白ケアと向き合う人へ。使うたび肌を整え、明るく透明感（うるおいによる）のある素肌を目指す。



「ホワイトショット クリアスキンローション」

「ホワイトショット クリアスキンローション」の主な特長は、過酷な環境や日々の中でも、美白ケアを頑張る人へ。メラニン排出＆減少の美白を提供する。有効成分PCE−DPはターンオーバーを促進することでメラニンの排出を促し、肌内のメラニン量を減少させ、メラニンの蓄積を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。2種の有効成分＆新成分ポーラオリジナル複合保湿成分「ECコンディショニングリキッド（エイジツエキスとハトムギ発酵液の複合保湿成分）」を含む、3種の保湿成分を配合している。

有効成分として、ポーラ開発美白有効成分PCE−DPは、メラニンの蓄積を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。肌アレを防ぐ。グリチルリチン酸2Kは、肌アレを防ぐ。

美白有効成分PCE−DPを表皮細胞に届ける、ポーラオリジナルの処方、「PCE−DP デリバリーカプセル化技術」と、細胞間脂質類似成分を角層に届ける、脂肪酸を分子構造に含む成分（水添大豆リン脂質（保湿成分））を微細カプセル化した「細胞間脂質類似成分（水添大豆リン脂質（保湿成分））カプセル化技術」を採用した。

後から使うスキンケアの浸透感を高める、ブースター機能を搭載。濃密なのにみずみずしくなじむ、心地よい感触となっている。

［小売価格］

本体 150mL：9350円

リフィル 150mL：8800円

（すべて税込）

［発売日］2026年2月1日（日）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp