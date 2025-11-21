¡ÚºÇÂç40%¥ª¥Õ¡ÛÂçºå²¦¾¸ø¼°ÄÌÈÎBLACKFRIDAY³«ºÅÃæ¡¡ßÖÈÓ¤äÆùñ»Ò¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë
¡¦³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç
¢¨ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
¡üÂçºå²¦¾ ¥Ñ¥é¤Ã¤ÈßÖ¤á¤¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó30ÂÞ
¡¦Âçºå²¦¾¸ø¼°ÄÌÈÎ BLACKFRIDAY¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê 8,940±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê40¡ó¥ª¥Õ¡Ë
Âçºå²¦¾ ¥Ñ¥é¤Ã¤ÈßÖ¤á¤¿¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó30ÂÞ
¡üÂçºå²¦¾ Æùñ»Ò150¸Ä¥»¥Ã¥È (50¸ÄÆþ¡ß3ÂÞ) ¤¿¤ì¡ß18ÂÞÉÕ
Âçºå²¦¾¸ø¼°ÄÌÈÎ BLACKFRIDAY¡¡ÆÃÊÌ²Á³Ê4,935±ß¡ÊÄÌ¾ï²Á³Ê¤è¤ê1,645±ß°ú¤¡Ë
Âçºå²¦¾ Æùñ»Ò150¸Ä¥»¥Ã¥È (50¸ÄÆþ¡ß3ÂÞ) ¤¿¤ì¡ß18ÂÞÉÕ
¢¨¡ÖÂçºå²¦¾ Æùñ»Ò¡×200¸Ä¥»¥Ã¥È¡¢250¸Ä¥»¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£