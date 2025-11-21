世界でスポーツベッティングの合法化が進んでいる中、日本ではその議論すら進んでいない。大阪経済大学の相原正道教授は「その背景には、日本の法制度がある。そもそもスポーツベッティングという概念を想定していない。現状を維持することが国民の利益になるか、早急に議論すべきだ」という――。（第1回）

■世界で日本だけが「スポーツ賭博」が違法のワケ

2010年代に入って、世界ではスポーツベッティングの合法化が加速度的に進んだ。米国では、2018年に連邦最高裁がスポーツ賭博を禁じていた「プロ・アマチュアスポーツ保護法（PASPA）」を違憲と判断して以来、各州が独自に合法化へと舵を切っている。

2025年2月現在、全50州中38州に加えて、ワシントンD. C.とプエルトリコもスポーツベッティングを合法化している。

米ゲーミング協会によると、2023年に米国人がスポーツに賭けた資金は前年比3割増の1198億ドル（約18兆円）、業界の収益は前年比4割増の109億ドルで過去最高だった（「スポーツ賭博、米国で急拡大 Z世代・市場熱狂の光と影」日経ヴェリタス、2024年4月7日）。

ヨーロッパに目を転じれば、英国、フランス、ドイツ、イタリアといった主要国において、スポーツベッティングは国が認可する形で合法化されており、ライセンス制度と厳格なガバナンスによって運営されている。

オーストラリア、カナダ、南アフリカ、さらにはアジア圏でもフィリピンやシンガポールといった国々が制度的整備を進めている。

■公営ギャンブルは法的にOK

こうした世界の潮流にあって、先進国で唯一、スポーツベッティングを全面的に非合法とし続けているのが日本である。

なぜ日本ではスポーツベッティングが合法化されていないのか。その最大の要因は、刑法における「賭博罪」の存在である。

刑法第185条（賭博罪）および第186条（常習賭博罪）では、営利・非営利を問わず、賭博行為全般が原則として禁止されている。

例外は、「特別法」によって明示的に認められている公営ギャンブル（競馬、競輪、競艇、オートレース）のみであり、それ以外の賭け行為は刑事罰の対象となる。公営ギャンブルの場合、たとえば競馬は「競馬法」、競艇は「モーターボート競走法」で根拠が定められており、その収益は地方自治体や公益法人に還元される設計になっている。

また、totoに関しては「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」により、文部科学省が所管する日本スポーツ振興センターが運営している。公益性と収益の公共還元が合法化の前提条件となっている（スポーツ庁HP「スポーツ振興くじ」）。

■自治体や官庁の貴重な財源だから

これに対して、スポーツベッティングの多くは民間運営が前提であるため、既存の枠組みに乗せづらいという制度的な困難が存在している。逆に言えば、これまでの公営ギャンブルの枠組みに準じた形で、新しい仕組みを制度内に取り込むことは十分に可能だ。

この法体系は、敗戦直後の1948年に制定されたまま、根本的な見直しがなされていない。つまり、日本では法制度そのものがスポーツベッティングという概念を想定していないのである。それが日本を世界のスポーツベッティング市場から隔離し続けている大きな要因だといえる。

スポーツベッティングの合法化を巡っては、過去に何度か議論が持ち上がったことがある。

たとえば2000年代初頭、サッカーくじ「toto」の導入時には、Jリーグの試合を対象とした賭け行為の是非が国会で議論されたが、当時は「教育的配慮」「青少年への悪影響」という道徳的理由で、あくまでくじ形式に限定されることとなった。

さらに注目すべきは、既存の公営ギャンブルとの兼ね合いである。競馬や競艇などは地方自治体や一部の官庁にとって貴重な財源であり、そこにスポーツベッティングが新たに加わればパイの奪い合いが生じる。

■違法サイトによる市場が急拡大

利権の再分配を避けたい省庁間の静かな抵抗が、制度改革を阻んでいる感は否めない。また、統合型リゾート（IR）法案においても、カジノ合法化が大きな政治的論争を巻き起こした経緯から、日本では「ギャンブル＝悪」という固定観念が根強く残っている。

もっとも、現状に変化も見られる。2020年代以降、違法サイトによるスポーツベッティングの市場が急拡大し、若者を中心に利用者が増加している。

これは裏を返せば、合法的かつ安全な環境を整備しなければ、無法状態を放置することにつながってしまうのだ。

オンラインカジノをめぐる問題が広がりを見せるなか、2025年3月13日、警察庁が史上初となる実態調査を公表した。

国内に居住する15歳から79歳までの2万7000人余りを対象に、ウェブアンケート形式で調査した結果によると、オンラインカジノを「現在も利用している」と回答した人は全体の2%で、国内での利用者は推計で196万7000人、過去に利用したことがある経験者を含めると336万8000人に上るという。

■日本は格好のターゲット

さらに、経験者500人について、1カ月あたりの賭け金を調べたところ平均およそ5万2000円で、国内における年間の賭け金の総額は1兆2400億円に上るとされた。

大阪IRの経済効果が年間約1兆1400億円と予測されているから、それとほぼ同額である。

また、経験者のうち、ギャンブル依存症の自覚がある人は60％にも上る。オンラインカジノがきっかけで消費者金融や家族・知人に借金をしたことがある人は46%もおり、いずれも若い世代の割合が高くなっていた。

経験者と未経験者合わせて7000人のうち44％の人が「違法だと認識がなかった」と回答したという。

一方、サイトを分析した調査では、日本語のみに対応したサイトや日本からのアクセスが大半を占めるサイトが複数確認されるなど、日本市場がターゲットになっていることがうかがえる。

スポーツエコシステム推進協議会によると、2024年に国内居住者が海外サイトを経由してスポーツに賭けた金額は推計で約6兆4500億円になる。

■勝手に掛け対象とされる国内競技

競馬を除く公営競技との合計金額は日本が約10兆4000億円で、中国（79兆1403億円）、米国（18兆9298億円）、インド（12兆6469億円）に次ぐ4位に位置しているという。

また、海外の業者経由で日本の競技が勝手に賭けの対象とされている。スポーツエコシステム推進協議会の調査では、2024年の賭け金は4兆9000億円と推計されている。

プロ野球やJリーグ、大相撲など250にも及ぶ国内競技大会と日本人選手の試合が賭けの対象になっている。

人気のサッカーやバスケットボールは主に中国から、プロ野球は日本から賭けられていた。現在、日本にはサッカーとバスケが対象のスポーツ振興くじ（toto、WINNER）はあり、1試合の結果を予想する商品は事実上の賭けであるという指摘もあるが、売上高は1300億円と違法市場より桁が1つ少ない。

チームのロゴや選手の肖像、映像も無断で使われ、大きなお金が動くにもかかわらず、国内のスポーツ界にデータの販売料などがほとんど還元されていない。

■政府の対応は後手に回り続ける

国内競技が海外から無断で賭けられる「フリーライド（ただ乗り）市場」が横行し、収益が流出している。早急に現状を正面から見据えた対策が求められている（「スポーツ賭博大国・日本、違法市場6兆円 迫る八百長の脅威─Inside Out」日経速報ニュース、2025年7月20日）。

警察庁は調査結果を受けて「違法賭博がまん延していることを示していて、深刻に受けとめている」としたうえで、改めて違法性の周知を徹底し、関係省庁とともにサイトへのアクセス制限を検討するほか、広告塔になっている著名人にも注意を促すなど、踏み込んだ対策を進めていく方針である。

警察庁も近年、違法ベッティングサイトへの取締りを強化しているが、技術的にも法的にも対応は後手に回っていると言わざるを得ない。

日本政府も林芳正官房長官（当時）が2025年3月13日の記者会見で「違法なオンラインカジノの利用がまん延している状況を深刻に受け止めている。海外で適法に運営されているものでも国内から利用して賭博を行うことは犯罪であり、利用している人がいれば直ちにやめてもらいたい」と訴えかけた。

■巨額のカネが海外に流出

その上で「犯罪グループの関与も見据えた取り締まりの強化に加え、SNSを活用した違法性の周知などを着実に進める。関係省庁が連携して実効的な対策を進められるよう努めたい」と語った。

同日、サイバー犯罪対策などを議論する自民党の調査会も緊急会合を開催した。

調査会の会長を務める高市早苗現・総理大臣（前・経済安全保障担当大臣）は冒頭で「非常に深刻な事態で、巨額のカネが海外に流出し、犯行グループの資金源にもなっている。まずはインターネット上にあふれている誘導の広告をなくすことが重要だ」と指摘した。

その後、海外のオンラインカジノへ誘導する広告を違法とする「改正ギャンブル等依存症対策基本法」が、2025年6月18日に成立した。広報・啓発に取り組む規定も盛り込んでいる。

警察庁は改正ギャンブル等依存症対策基本法の施行までに、同庁の委託で投稿の削除依頼を行う「インターネット・ホットラインセンター（IHC）」の運用ガイドラインを改定する。関連投稿を闇バイト募集などと同じ「違法情報」に位置づける方針だ。

■相次ぐタレントやスポーツ選手らの検挙

オンラインカジノはタレントやスポーツ選手らの検挙が相次ぎ「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」の関与が疑われるなど社会問題になっている。

相原正道『スポーツと賭博』（新潮新書）

スマホなどで24時間アクセスできるため依存症に陥りやすいとの指摘もある（「ネットカジノの強制遮断、年内にも可否判断 総務省会議」日本経済新聞、2025年6月21日）。

しかし、違法化を前提にしたままいくら対策を積み重ねたところで、イタチごっこは終わらないだろう。

政府は、この現状をどこまで深刻に受け止めているのだろうか。合法化の世界的な潮流に背を向け続けることが、果たして本当に国民の利益につながるのか。

合法化した上で安全な環境を整備しなければ、無法状態を放置することにつながりかねない。無法状態を放置し続ければ、犯罪者が闇経済で暗躍する温床となってしまうことは言うまでもない。

