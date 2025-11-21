¤Ê¤¼Ž¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤ò¶²¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä"¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼"ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬ÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡Ú2025Ç¯10·îBEST¡Û
¢£ËãÀ¸»á¤ÎÉûÁíºÛ½¢Ç¤¤Ï²¿¤ÎÍ½Ãû¤«
¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ÎÁíºÛ¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¡¢ÂåÉ½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½÷À¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï¡¢º£¤äÆüËÜ½÷À½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Î½¢Ç¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡È¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¡É¤¬ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¡¹¤ËÉûÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë85ºÐ¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤ËÉûÁíºÛ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤ÎÌäÂê¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡¢Á°¤Î¹ñ²ñ¤Ç¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÌîÅÄ²ÂÉ§Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½¤ÈÈó¸ø¼°¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Î¶¨µÄ¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷ÀµÜ²È¤òÁÏÀß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤ò¹ÄÂ²¤È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢Èà¤é¤ò¡Ö¹ÄÂ²¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àï¸å¤Ë¹ÄÀÒÎ¥Ã¦¤·¤¿µìµÜ²È¤Î¿Í´Ö¤ò¡Ö¹ÄÂ²¤ÎÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¹Ä¼¼¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÊÝ¼éÇÉ¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥±¥¿°ã¤¤¤Ç²ÚÎï¤ÊËãÀ¸»á¤Î²È·Ï
ËãÀ¸»á¤Ï¡¢Èó¸ø¼°¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤â¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤ÎÂ°¤¹¤ë²È·Ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯¼£²È¤ÎÃæ¤ËÀ¤½±µÄ°÷¤¬¿ôÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÏÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÁíºÛÁª¤ÇÇÔ¤ì¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡¢¾®Àô½ã°ìÏº»á¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËãÀ¸»á¤Î²È·Ï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î²ÚÎï¤µ¤Ï¥±¥¿°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÉü¶½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÅÄÌÐ¸µ¼óÁê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢ËãÀ¸»á¤ÎÊì¿Æ¤¬µÈÅÄ¸µ¼óÁê¤Î»°½÷¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¤ÎµÈÅÄ·ò°ì¤ÏËãÀ¸»á¤ÎÇìÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÁ½ÁÄÉã¤Ï¡¢³°Ì³¡¢Ê¸Éô¡¢µÜÆâ¤Ê¤É¤ÎÂç¿Ã¤òÎòÇ¤¤·¤¿ËÒÌî¿¸²(¤Î¤Ö¤¢¤)¤Ç¤¢¤ë¡£ËÒÌî¤Ï¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤«¤é¸ü¤¯¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÄ¹½÷¤ÎÀã»Ò¤¬µÈÅÄ¸µ¼óÁê¤ÎÉ×¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢ËÒÌî¤ÎÉã¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·¤Î¸µ·®¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçµ×ÊÝÍøÄÌ(¤È¤·¤ß¤Á)¤Ç¤¢¤ë¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï½éÂå¤ÎÆâÌ³¶ª¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËºÇ½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçµ×ÊÝ¤Ï¹âÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËãÀ¸»á¼«¿È¤ÎºÊ¤Ï¡¢ÎëÌÚÁ±¹¬(¤¼¤ó¤³¤¦)¸µ¼óÁê¤Î»°½÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¹Ä°Ì·Ñ¾µÌäÂê¤Ç½ÅÍ×¤ÊÎ©¾ì¤È¤Ê¤ë½É±ï
¤½¤·¤ÆËãÀ¸»á¤ÎËå¤¬¡¢9·î30Æü¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö»°³ÞµÜùî¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×½éÂåÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¿®»ÒÈÞ¤Ç¤¢¤ë¡£¿®»ÒÈÞ¤Ï¡¢ùî¿Î¿Æ²¦¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤ï¤º¤«16ºÐ¤Ç·ëº§¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ùî¿Î¿Æ²¦¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤Ç26ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¿®»ÒÈÞ¤¬¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î8Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
ùî¿Î¿Æ²¦¤È¿®»ÒÈÞ¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÉË»Ò½÷²¦¤Èàö»Ò½÷²¦¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤ÏÎ¾½÷²¦¤ÎÇìÉã¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤È¤³¤ì¤À¤±Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ÏËãÀ¸»á°Ê³°¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤Ë¤³¤½¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¤Î¶¨µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËãÀ¸»á¤¬·èÄêÅª¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡£ËãÀ¸»á¤ò¹Ä¼¼¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ë¤ÏµÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Î²È·Ï¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¿Í´Ö¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢ËãÀ¸»á¤Î²È·Ï¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë²ÚÎï¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤Î¹âÁÄÉã¤Ë¤¢¤¿¤ëËãÀ¸²ìÏº(¤è¤·¤í¤¦)¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£²ìÏº¤ÏÂ©»Ò¤ÎÂÀµÈ¤Ë²ÈÆÄ¤ò¾ù¤Ã¤¿¸å¡¢¡ÖÇ³¤¨¤ëÀÐ¡×¤Î¸¦µæ¤ËË×Æ¬¤·¤¿¡£ÀÐÃº¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£²ìÏº¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸½ºß¤ÎÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ï¡¢ÀÐÃº¤¬Â¿¤¯»º½Ð¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¡£²ìÏº¤ÏÂÀµÈ¤È¤È¤â¤ËÃº¹Û¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¡¢ÂÀµÈ¤Ï²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ë¡£¤Î¤Á¤ÎËãÀ¸¾¦Å¹¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡ÖËãÀ¸É´Ç¯»Ë¡×¡Ë¡£
¢£ËãÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿²¦Æ»
¤³¤¦¤·¤ÆËãÀ¸ÂÀµÈ¤ÏÃº¹Û¼ç¤È¤Ê¤ë¡£ÌÀ¼£¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤¬¶áÂå²½¤ò²Ì¤¿¤¹¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇÃº¹Û¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¤¡£¤â¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÃº¹Û¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢²¤ÊÆÎó¶¯¤Ë¸à¤·¤Æ¤Î¶áÂå²½¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÂÀµÈ¤Ï¡¢ÀÐÃº¹Û¶ÈÏ¢¹ç²ñ²ñÄ¹¤ä¶å½£¿åÎÏÅÅµ¤¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ½°µÄ±¡µÄ°÷¤äµ®Â²±¡Â¿³ÛÇ¼ÀÇ¼ÔµÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿¡£ÂÀµÈ¤Î»°ÃË¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¡ÊËãÀ¸»á¤ÎÁÄÉã¤ÇÆ±Ì¾¡Ë¤Ï31ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸ÂÀ²ìµÈ(¤¿¤«¤¤Á)¤Ï¥»¥á¥ó¥È»ö¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢ËãÀ¸¥»¥á¥ó¥È¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄ¹ÃË¤¬ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
ËãÀ¸»á¼«¿È¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¼Â¶È²È¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß¡¢ËãÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸»º¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢1973Ç¯¤Ë¤ÏËãÀ¸¥»¥á¥ó¥È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹½¢Ç¤¸å¤â¥¯¥ì¡¼¼Í·â¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Ë¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËËãÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎà¤¤¤Þ¤ì¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸²È¤ÎÎ©ÇÉ¤ÊËÜÂð¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂÀµÈ¤È¤½¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÂÀ±¦±ÒÌç¤ÎÅ¡Âð¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç±ºÁñ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¡¢Ç¯¤ËÆóÅÙ°ìÈÌ¸ø³«¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À¯³¦¤Ë¤âµÜÃæ¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯°µÅÝÅª¤Ê·ÐºÑÎÏ
¼Â¤Ï»ä¤Ï¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤È±ï¤¬¤¢¤ë¡£ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤¬¤½¤Î½Ð¿È¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËãÀ¸²È¤È²¿¤é¤«¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎÁÄÉãÊì¤Ï¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Ë¿·º§Î¹¹Ô¤ÇÅìµþ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅìµþ¤ËµïÃå¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÁÄÉãÊì¤¬ÈÓÄÍ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤«¤¤¤¦¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¾¡¼ê¤Ê¿äÂ¬¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÈÓÄÍ¤Ç¤ÏËãÀ¸²È¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¡¢ÁÄÉãÊì¤Ï¤½¤ì¤ò·ù¤Ã¤ÆÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿º¬µò¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê·ÐºÑÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢ËãÀ¸²È¤Î¡Ö²ÈÉ÷¡×¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËãÀ¸»á¤Î¾ì¹ç¡¢¹Ä¼¼¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤òÀ¸¤à¾å¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Éã¿Æ¤ÎÂÀ²ìµÈ¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÞ¡¢µÈÅÄÌÐ¤ÎÂ¦¶á¤À¤Ã¤¿Çò½§¼¡Ïº¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Î»°½÷ÏÂ»Ò¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿µÁÉã¤ÎµÈÅÄ¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë1949Ç¯¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Áªµó¶è¤ÏÊ¡²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯¼£³èÆ°¤Î¤¿¤áµòÅÀ¤òÅìµþ¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¾®³Ø¹»3Ç¯¤Ç¾åµþ¤·¡¢³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤ËÊÔÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÃæÅù²Ê¡¢¹âÅù²Ê¤È¿Ê¤ß¡¢Âç³Ø¤â³Ø½¬±¡¤ÎÀ¯·Ð³ØÉô¤À¤Ã¤¿¡£³Ø½¬±¡¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ÄÂ²¤ä²ÚÂ²¤Î¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼¡Ö°¦»ÒÅ·¹Ä¡×¤òÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤«
³Ø½¬±¡¤È¤«¤«¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¾å¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤¬½éÅù²Ê¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½Î¤Î¾ì¹çÅµ·¿Åª¤À¤¬¡¢ÍÄÃÕ¼Ë¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤¬À¸¿è¤Î·ÄØæÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤Ï³°ÍÍ(¤È¤¶¤Þ)¤È¤·¤Æ¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹ÄÂ²¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½éÅù²Ê¤«¤é³Ø½¬±¡¤Ç¡¢¤·¤«¤âËå¤Ï¹ÄÂ²¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä°Ê¾å¡¢ËãÀ¸»á¤¬¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¤Î¶¨µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°¦»ÒÅ·¹ÄÂÔË¾ÏÀ¡×¤¬¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ËãÀ¸»á¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝ¼éÇÉ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢½÷À¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½¾¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¼ç¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£½÷À¤Î¹â»Ô»á¤òÁíºÛ¤Ë¿ä¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¸å¤í½â¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ê¤éÍÆ°×¤ËÁà¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤ÄËãÀ¸»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ²ñµÄ¤Î²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Ã«¸ýÃÒÉ§(¤È¤â¤Ò¤³)»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¡£Ã«¸ý»á¤¬¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËãÀ¸»á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£³°Ì³Âç¿Ã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
Ã«¸ý»á¤¬ÆüËÜ²ñµÄ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¤Õ¤ì¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ã«¸ý»á¤ò¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤´ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¿´³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤È¤¤¤¦¡Ö¹õËë¡×¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÁêÅö¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ËãÀ¸À¯¸¢¤Î¡ÈÉÔ¿Íµ¤¡É
º£²ó¡¢ËãÀ¸»á¤¬¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖËãÀ¸±¡À¯¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÂèÆó¼¡ËãÀ¸À¯¸¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁíºÛ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËËãÀ¸»á¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ËãÀ¸À¯¸¢¤¬Ã»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÀ®Î©¤Ï2008Ç¯9·î24Æü¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢½°±¡Áª¤ÇÅö»þ¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2009Ç¯9·î16Æü¤Þ¤Ç¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¸òÂå¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤â¡¢ËãÀ¸À¯¸¢¤¬ÉÔ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢È¯ÂÅö½é¤Î»Ù»ýÎ¨¤â50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤É¤ó¤É¤ó¤È²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¡¢2009Ç¯6·îÃæ½Ü¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï19¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ºÇ¸å¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¾å¾º¤·¡¢NHK¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï39¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤â¤·¤â¹õËë¤¬ÎÏ¤ò¼º¤¨¤Ð¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
¤½¤â¤½¤â¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤â¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¹õËë¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤Þ¤·¤Æ¤äÀ¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬º£¸åÊÑ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ËãÀ¸»á¤¬¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î°ÂÄê²½¤ÎµÄÏÀ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤âÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËãÀ¸»á¤È¤¤¤¦¹õËë¤¬ÎÏ¤ò¼º¤¨¤Ð¡¢¹Ä¼¼¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÀ¤ÏÀ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢À¯¸¢À¯ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤Î¿Íµ¤¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Î·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤ì¤Ð¡¢»öÂÖ¤Ï¤½¤ÎÊý¸þ¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ë
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë