ミャクミャクが洗濯に銭湯…「とある1日」を公開、驚きの過ごし方に反響「銭湯入るんだ!!」「私より多忙」「結構ハード」
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの“公式SNS”「EXPO2025 ミャクミャク【公式】」が21日、インスタグラムを更新。ミャクミャクの“とある1日”のスケジュールを公開した。
【写真】9時に洗濯、20時に銭湯、ミャクミャクが過ごす「とある1日」
投稿では「エネルギッシュに駆けまわる ミャクミャクのとある一日をご紹介」とコメントし、円グラフで時間ごとに予定が書かれた、1日の過ごし方が披露されている。
【ミャクミャクのとある1日】
7：00 起きる
8：00 朝ごはん
9：00 洗濯
10：00 お買い物
12：00 昼ごはん
13：00 みんなに会いに行く
16：00 スポーツ観戦
18：00 ダンス
19：00 夜ごはん
20：00 銭湯
21：00 今日の出来事を思い出す
22：00 おやすみなさい
このスケジュールについて「大阪・関西万博の閉幕後も 皆さまに会いに行く時間は欠かせないようです 皆さまならミャクミャクと一緒に 何をしたいですか？」と語りかけ、予定で詰まっている意外な様子をのぞかせた。
この投稿に、コメント欄には「ミャクミャク銭湯入るんだ!!」「私より多忙で可愛い（笑）」「結構ハード」「ダンスタイムがあるのはさすが！」「ミャクさん、ご飯作りに洗濯に銭湯通い。きっとオッチャンと一緒に暮らして、万博後の未来の話をしてそうですね」などと、予想外の過ごし方に驚く声が寄せられている。
【写真】9時に洗濯、20時に銭湯、ミャクミャクが過ごす「とある1日」
投稿では「エネルギッシュに駆けまわる ミャクミャクのとある一日をご紹介」とコメントし、円グラフで時間ごとに予定が書かれた、1日の過ごし方が披露されている。
【ミャクミャクのとある1日】
7：00 起きる
8：00 朝ごはん
9：00 洗濯
10：00 お買い物
12：00 昼ごはん
13：00 みんなに会いに行く
16：00 スポーツ観戦
18：00 ダンス
19：00 夜ごはん
20：00 銭湯
21：00 今日の出来事を思い出す
22：00 おやすみなさい
この投稿に、コメント欄には「ミャクミャク銭湯入るんだ!!」「私より多忙で可愛い（笑）」「結構ハード」「ダンスタイムがあるのはさすが！」「ミャクさん、ご飯作りに洗濯に銭湯通い。きっとオッチャンと一緒に暮らして、万博後の未来の話をしてそうですね」などと、予想外の過ごし方に驚く声が寄せられている。