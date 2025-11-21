ミャクミャク （C）ORICON NewS inc.

　大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクの“公式SNS”「EXPO2025 ミャクミャク【公式】」が21日、インスタグラムを更新。ミャクミャクの“とある1日”のスケジュールを公開した。

【写真】9時に洗濯、20時に銭湯、ミャクミャクが過ごす「とある1日」

　投稿では「エネルギッシュに駆けまわる　ミャクミャクのとある一日をご紹介」とコメントし、円グラフで時間ごとに予定が書かれた、1日の過ごし方が披露されている。

ミャクミャクのとある1日】
7：00　起きる
8：00　朝ごはん
9：00　洗濯
10：00　お買い物
12：00　昼ごはん
13：00　みんなに会いに行く
16：00　スポーツ観戦
18：00　ダンス
19：00　夜ごはん
20：00　銭湯
21：00　今日の出来事を思い出す
22：00　おやすみなさい

　このスケジュールについて「大阪・関西万博の閉幕後も　皆さまに会いに行く時間は欠かせないようです　皆さまならミャクミャクと一緒に　何をしたいですか？」と語りかけ、予定で詰まっている意外な様子をのぞかせた。

　この投稿に、コメント欄には「ミャクミャク銭湯入るんだ!!」「私より多忙で可愛い（笑）」「結構ハード」「ダンスタイムがあるのはさすが！」「ミャクさん、ご飯作りに洗濯に銭湯通い。きっとオッチャンと一緒に暮らして、万博後の未来の話をしてそうですね」などと、予想外の過ごし方に驚く声が寄せられている。