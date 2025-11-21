【1/24 S15 シルビア ‘99 エアサスカスタム(ニッサン)】 2026年3月 発売予定 価格：4,620円

青島文化教材は、プラモデル「1/24 S15 シルビア ‘99 エアサスカスタム(ニッサン)」を2026年3月に発売する。価格は4,620円。

本商品は日産のスポーツカー「S15 シルビア」を1/24スケールプラモデル化したもの。新機構のシャーシが採用され、完成後も車高とキャンバー角、ステアリング角が変更できる。

ステアリングは左右が連動、車高とキャンバー角は4輪それぞれ自由に調整できる。

Copyright(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd. All rights reserved.

※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※日産自動車(株)申請中