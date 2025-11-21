¡ÖÂ¾¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤â¡Ä¡×¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡¡°Ý¿·µÄ°÷¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡È¿·¤¢¤ÀÌ¾¡È¤ò¤ä¤ó¤ï¤êµñÈÝ
20Æü¡¢»²µÄ±¡¤Î³°¸òËÉ±Ò°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê44¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¡£²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÎÎ³¤¤ËÃæ¹ñÁ¥¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¾¾ÂôÀ®Ê¸»²±¡µÄ°÷¡Ê67¡Ë¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¾¾Âô»á¤¬¡¢ÆüÊÆ¤ÎËÉ±ÒÀ¯ºö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àí³Õ½ôÅç¤Ç¤ÎÆüÊÆ¹çÆ±·±Îý¼Â»Ü¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¾®Àô»á¤ÏÆüÊÆ¹çÆ±·±Îý¤Î½ÅÍ×¤µ¤ÏÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾¾Âô»á¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ï¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Àí³Õ½ôÅç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÎÎÅÚÌäÂê¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ã¤¦¤È¸À¤Ã¤ÆÁ¥¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°Àþ¤ò»ë»¡¤·¤Ê¤¤¤È¡£ºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡×¤È¸½ÃÏ»ë»¡¤òÄó¸À¡£²áµî¤ÎËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ë¤âÀí³Õ»ë»¡¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö³¤¾å¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¶õ¤«¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢¼ÍÇú·â¾ì¤â¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢À¯¼£²È¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÌò³ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇòÇ®¤·¤¿¼Áµ¿¤«¤é°ìÅ¾¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¡È»×¤ï¤Ì¾Ð¤¤¡É¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¾¾Âô»á¤¬¡Ö¾®ÀôÂç¿Ã¡¢¥³¥áÃ´Åö¤ÇÇÀ¿åÂç¿Ã¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡È¤³¤á¤¸¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤¬ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£ÅÙ¤Ï¡È¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¡ÈÄÁ¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡É¤ò¾®Àô»á¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÎ¥Åç¤Ç¤Ï¡¢´í¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÂç¿Ã¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÍè¤¿¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¹¤´¤¤¤È¡£¡È¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤¬ÉÕ¤¯¤°¤é¤¤¤Ë¡¢Àí³Õ¤Î¸½¾ì¤Î»ë»¡¡¢Âç¿Ã¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¤½¤Î¸å¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Â¾¤ÎÁªÂò»è¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¤ä¤ó¤ï¤ê¡ÈµñÈÝ¡É¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡È¸½¾ì¼çµÁ¤¬Âç»ö¡É¤È¾¾Âô»á¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÀí³Õ½ôÅç¤Î»ë»¡¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTubeÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ô¤·¤Þ¤¸¤í¤¦w¡Õ¡Ô¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡©¡Õ¡Ô¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡Õ¤È¾Ð¤¤¤Èº¤ÏÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾Âô»á¤Ï¤³¤Î¡È¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¤è¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢°Ñ°÷²ñ¸å¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¿Ê¼¡Ïº¤Ï¡¢ÊÆ¼¡Ïº¤«¤éÅç¼¡Ïº¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡Õ¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é°Ñ°÷²ñ¤Î¼Áµ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÔËÉ±ÒÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î¡Ö¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡©ÀµÇ°¾ì¤À¡ª¡Õ¤È¡ÈËÜ²È¡É¤Î¤·¤Þ¤¸¤í¤¦¤ò°Õ¼±¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£