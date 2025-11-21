IHGホテルズ＆リゾーツは、イベント「旅するホテル by IHG」を11月22日から24日まで東京・渋谷で開催する。

自身の「気分」「旅に求めるアクティビティ」「旅へのインスピレーション」から直感で選んだ、3枚のドアタグをカウンターのコンシェルジュに渡すと、客室を模した部屋で選択内容に合わせた映像が約1分半体験できる。香りを用いた演出やフォトブースを設け、数量限定でイベント限定のフレグランス・ドアタグ、IHG公式LINEアカウントからアンケートに回答した各日抽選で5名に5万ポイントをプレゼントする。

あわせて、LINE公式アカウントの診断企画キャンペーンを11月5日から24日まで実施する。友だち追加と診断参加後にミニアプリから新規会員登録した人の中から、抽選で10名にIHG One Rewards 50,000ポイントを進呈する。

会場は渋谷スクランブルスクエア1階アーバン・コア スペースで、入場無料。開催時間は午前11時から午後6時まで。

IHGホテルズ＆リゾーツは、世界100か国以上で20ブランドを展開。日本国内ではインターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インなど10ブランドを展開している。