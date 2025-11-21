ロックバンド ミーマイナーの楽曲「愛の排水口」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の挿入歌に決定。楽曲は11月23日21時から放送される第3話にて初オンエアされる。

『隣の恋は青く見える』は、シリーズ第5弾を迎える人気番組。挿入歌となる「愛の排水口」は、作詞作曲をさすけ（Ba）が手がけ、破局寸前のカップルのリアルを描写している。愛の終わりを排水口に擬えて生々しく描いたロックバラードだ。さすけは今回のタイアップについて、「『隣の恋は青く見える』の生活感溢れるシーンに重ね合わせながら、観てもらえたら嬉しいです！」とコメントしている。

・ミーマイナー さすけ（Ba） コメント

「愛の排水口」は、未練や後悔ばかりの恋愛を髪の毛や排水口に見立てて生々しく書いた曲です。『隣の恋は青く見える』の生活感溢れるシーンに重ね合わせながら、観てもらえたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）