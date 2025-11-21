¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡G1ÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡Û´Ø¹ÀºÈ¤¬º£Ç¯½éV¡¡¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¿¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¿®¤¸¤¿
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³³«Àß72¼þÇ¯µÇ°G1¡ÖÆÁ»³¥¯¥é¥¦¥óÁèÃ¥Àï¡×Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1¹æÄú¤Î´Ø¹ÀºÈ¡Ê31¡á·²ÇÏ¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢ºòÇ¯9·î¤Î¶ÍÀ¸PG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯½éÍ¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆÁ»³½éV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£G1¤Ï5ÅÙÌÜ¤ÎV¡£2Ãå¤Ë¤ÏºÇÆâ¤òº¹¤·¤¿¾®ÃÓ½¤Ê¿¤¬Æþ¤ê¡¢5¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤¿Æþ³¤³¾¤¬3Ãå¡£Àá´Ö¤Ç66²¯5677Ëü2900±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢ÌÜÉ¸¤Î63²¯±ß¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤òËÜÅö¤Ë¿®¤¸ÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÆÁ»³¼þÇ¯½éÀ©ÇÆ¤Ë¡¢º£Ç¯½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¸°¤Ï´Ø¼«¿È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÅ¸¼¨¤ÈÆ±¤¸¤¯ÏÈ¤Ê¤ê3ÂÐ3¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥¤¥ó¤ò¼è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êö¡ÊÎµÂÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¡¼¥ó¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸ÀÚ¤ê¡¢Àè¥Þ¥¤¤ò´º¹Ô¡£´Ø¤ò¶¼¤«¤¹¼Ô¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°àú¤Ê²¡¤·ÀÚ¤êV¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£º£Àá¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡7·î¤ÎSG¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÁª¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤¤¤¿50¹æµ¡¤ò¥Ú¥é¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ÆÆ°¤¤òÇ¼ÆÀ¤Î°è¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤¿¡£Ä´À°ÌÌ¤Ç¤Î³Î¤«¤Ê¼«¿®¤¬¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿G1¡¦5V¤À¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤âV¤Ø¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Þ¤¿¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÆÁ»³¤Ç¤Î¾Þ¶â1200Ëü±ß¾åÀÑ¤ß¤Ç¡¢Í¥¾¡ÀïÁ°¤Îº£Ç¯¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°31°Ì¤«¤éÆ´¤ì¤ÎÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ·÷Æâ¤Î16°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î¾Þ¶â¤Î¾åÀÑ¤ß¤ÏÂç¤¤¤¡£¼¡Áö¤ÎÊ¡²¬¡ÊSG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ë¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤Ç´°Á´¤ËÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼«¤é¤ò¿®¤¸¤Æ°ìµ¤¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Ë¤«¤«¤ë¡£
¡¡¡þ´Ø¡¡¹ÀºÈ¡Ê¤»¤¡¦¤Ò¤í¤ä¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë11·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£·²ÇÏ¸©½Ð¿È¤Î·²ÇÏ»ÙÉô¡£115´ü¡£14Ç¯11·î¤Ë¶ÍÀ¸¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯9·î¤ÎÉÍÌ¾¸ÐPG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì¡£ÄÌ»»2522Áö612¾¡¡¢88Í¥½Ð17V¡ÊG1¡¦5V¡Ë¡£Æ±´ü¤ËÃçÃ«ñ¥¿Î¡¢ËÅÄ·ò»ÎÏº¡¢º´Æ£Î´ÂÀÏº¤é¤¬¤¤¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë58¡£·ì±Õ·¿O¡£