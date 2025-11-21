MAGI ARTSは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.」の彩色サンプル画像を公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手がけるオリジナル作品「バニースーツ プランニング」シリーズより、「ソフィア・F・シャーリング」の忍者スーツを纏った姿を1/6スケールでフィギュア化するもの。

今回同社の公式Xアカウントで本製品のサンプル画像が初公開され、グラマラスなボディを見せつける「ソフィア・F・シャーリング」が、ピッチリとしたスーツを纏っており、メカニカルな装飾品や武装など、見ごたえ抜群なフィギュアに仕上がっている様子を確認できるほか、差し替え表情パーツも用意されていることも確認できた。

(C)2023Nadare Takamine