「愛してるよ」いしだ壱成、“ビッグマザー”の誕生日！ 石田家集合ショット公開「ステキな家族のカタチ」
俳優のいしだ壱成さんは11月20日、自身のInstagramを更新。父・石田純一さんの妻で元プロゴルファーの東尾理子さんの誕生日を祝ったことを報告し、家族での集合ショットを公開しました。ファンからは温かい声が寄せられています。
花束を持った東尾さん、純一さん、いしださんのほかに、純一さんの長女で俳優のすみれさんや、東尾さんの長男の姿も。とても華やかな印象です。
石田家勢ぞろいいしださんは「11月18日。石田家のビッグマザーこと理子ママの誕生日でした！！ ちょっとした節目の誕生日でして、家族総出でサプライズパーティー この日は沢山の方々がお集まりくださり、理子ママをお祝いしてくれました」とつづり、3枚の写真を掲載。1枚目には家族が集合した姿です。
また、いしださんは東尾さんに向けて、「理子ママ、いつも石田家の中心となって家族を支えてくれて、本当にありがとう。これからもパパを、そしてぼくたち家族をよろしくお願いします」と感謝の気持ちを述べ、最後は「愛してるよ、壱成」と締めくくりました。
この投稿にファンからは、「ステキな家族のカタチ」「壱成くんの家族思いな所本当好きです」「壱成さんの言葉選び、優しくて素敵です」「石田ファミリーは仲良くほんと素敵です」「壱成さん、どんどん若くなってますね」との声が集まっています。
親子のツーショットも6日に更新したInstagramで、純一さんとのツーショットを公開しました。純一さんについて、「最近忙しそうだけども、元気そうでなにより」とコメントしています。さらに、渋谷区広尾にオープンしたばかりだという純一さんプロデュースのフレンチレストランについても触れ、「そちらも今度覗きに行かねば」と語りました。
(文:勝野 里砂)