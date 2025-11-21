ºå¿À¡¢¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹¤ÈÆþÃÄ¹ç°Õ¡¡¿·¿ÍÇ¯¤«¤é¡Ö2·åËÜÎÝÂÇÌÜ»Ø¤¹¡×
¡¡ºå¿À¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¡á180¥»¥ó¥Á¡¢87¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡á¤ÎÆþÃÄ¤¬21Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤5ÀéËü±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¡£3µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¶¥¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ëÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä¤Ï¿·¿ÍÇ¯¤«¤é¡Ö2·åËÜÎÝÂÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤¤¡¢¹³Ñ¤ËÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£µåÃÄ¤«¤éÃæ¼´¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÆâÌî¤¬ËÜ¿¦¤Ç¤â¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢Éý¹¤¤µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëµ¤¹½¤¨¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤³¤ËÁá¤¯Î©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë