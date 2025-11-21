ÊÆÂç»È¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÈãÈ½¡¡¡Ö¶¼¤·¤Ï¿®ÍêÂ»¤Ê¤¦¡×
¡¡¥°¥é¥¹ÃóÆüÊÆÂç»È¤Ï21Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¼õ¤±¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë´Ø¤·¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¶¼¤·¤Ï¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤òÊø¤¹¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤È¼óÁê´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¹»á¤ÏÌÚ¸¶»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÄ©È¯Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅöÁ³ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌÚ¸¶»á¤Ë¡Öµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ÈÆüËÜ¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»Ù»ý¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡¢ÂÐ½èÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¡£ÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÙÇÃ×ÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢¥°¥é¥¹»á¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¡£