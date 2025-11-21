「BOXING PHOENIX BATTLE 146」Leminoで全7試合独占生配信決定
【モデルプレス＝2025/11/21】Leminoでは11月27日17時55分より、「NTT ドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 146」を独占生配信する。
【写真】人気女性タレント、キックボクシングで驚異のスタイルを披露
後楽園ホールで開催される「NTT ドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 146」では、メインマッチとしてワチュク・ナァツ選手（八王子中屋）と緑川創選手（EBISU K's BOX）の、OPBF東洋太平洋スーパーウェルター級タイトルマッチ10回戦が行われる。
セミファイナルでは、奈良井翼選手（RK蒲田）と梶野翔太選手（角海老宝石）の、日本スーパーフェザー級タイトルマッチ 10 回戦が行われる。
その他、渡邊海選手（ライオンズ）とスラサック・チャムカウ選手（タイ）が対決するスーパーフェザー級8回戦など、「Lemino プレミアム」では、当日の熱戦全7試合を独占生配信する。（modelpress編集部）
タイトル：「NTT ドコモ Presents Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 146」
配信日：生配信 2025年11月27日（木）17：55〜／アーカイブ配信 2025年11月27日（木）23：00〜
配信形態：Leminoプレミアム
【Not Sponsored 記事】
