大みそかの格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の対戦カードが２１日に発表され、元ＲＩＺＩＮフェザー級王者のヴガール・ケラモフ（３３＝アゼルバイジャン）が、前同王者のクレベル・コイケ（３６＝ブラジル）と対戦することが決定した。

ケラモフは１１月にＲＩＺＩＮ初参戦となる松嶋こよみと対戦が予定されていたが、前日計量日にウイルス性胃腸炎で救急搬送され、ドクターストップで欠場。今回、仕切り直しでクレベルとの元王者対決に臨む。ケラモフはＲＩＺＩＮを通じ「日本のファンのみなさんこんにちは。まず始めに前回の試合を飛ばしてしまった事をお詫びします。松嶋選手をはじめ沢山の方を失望させてしまいました。その償いは今回１００％万全な状態で試合に臨み、試合内容で返すことを約束します」と復活を期すコメントを発表した。

試合に向けて「対戦相手は自分と同じ元王者で、しかも同じくタイトルを狙っています。この試合の結果は互いの未来に大きく影響します」と意気込み。「この強敵に対して自分の持てる全ての技術を使って勝ちに行きたいと思います。クレベルとの試合はこの大会随一のＭＭＡ技術が見られる美しいものになるでしょう。皆さん近いうちに会いましょう」としている。