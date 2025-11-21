人気セクシー女優が400万円の詐欺被害に！洗脳された！？巧妙な手口と恐怖の映像を公開
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。11月20日（木）の放送は、「あなたも巻き込まれるかもしれない!? 本当にあった衝撃犯罪SP」をお届け！
セクシー女優の竹内有紀は、2019年に専属セクシー女優としてデビューし、スレンダーなプロポーションを武器に約70本の作品に出演。
そんな彼女は新手の「ニセ警察詐欺」に遭い、400万円（口座の全部）もの大金を騙し取られたという。
彼女が被害に遭ったのは、警察官を名乗る人物からの電話により、「捜査の一環」という名目で現金を騙し取られる、いま急増中の詐欺。今年1〜7月末まで、全国の被害総額は400億円以上に上るという。
竹内は、かかってきた電話番号の末尾が「0110」だったことから、「警察っぽいな」と反射的に出てしまったそう。相手は「警視庁安全課」を名乗り、「特殊詐欺グループの家宅捜索であなたのキャッシュカードが見つかった。容疑者なのか被害者なのか判断するため、捜査協力をお願いしたい」と依頼。
当初は竹内も半信半疑だったが、過去に住んでいた住所の支店名を出されたことで動揺し、“本当の警察官なのでは？”と不安に。「身の潔白を証明したい」とニセ警察官に個室へ移動するよう指示され、1人でカラオケ店へ向かったという。
その後、捜査を引き継いだという捜査二課のハヤシダと名乗る人物からLINEが送られてくるが、そのメッセージには、なんと彼女の逮捕状の画像が添付されていたそう。
そしてハヤシダは、ビデオ通信でのやりとりを要求。番組では、竹内が咄嗟の判断で録画した映像が流れた。
ハヤシダは、もっともらしい説明をした上で「容疑者だ」と言って竹内の不安を煽り、画面越しに警察手帳を見せてきたそう。彼女はハヤシダに言われるがまま、運転免許証を提示してしまう。
さらにハヤシダは、詐欺グループとの通話記録があるかを調べる「信号検査」をすると言ってきたそうだが、そんな捜査は存在せず、これは被害者の知らない専門用語を使うことで、正常な思考を妨げるための作戦だという。
ハヤシダに外部との連絡を禁止された竹内はほぼ軟禁状態で、約2時間もニセの捜査をされたそう。
相手は、口座にあるお金が詐欺で使われたかどうか調査するという名目で、「警察が介入して捜査を任せるか」「自分で指定口座に送金するか」という2つの選択肢を提案。
2時間近く軟禁状態にあり、いろいろ聞かれた竹内は洗脳に近い状態に陥っていたことから、自分で送金することを選び、指示されたコンビニ銀行の口座に400万円を振り込んでしまう。
「逮捕状が出ているので、いつでも差し押さえや事務所に警官を送ることができる」と脅された彼女は、「大事になるんじゃないか」と不安がMAXに！“ある程度お金を入れて、すべてが終わるなら…”と、半ば投げやりに行動してしまったと振り返った。
警察官がSNSやビデオ通話で連絡を取ることは絶対にないので、不審な連絡があった場合、まずは警視庁のホームページを確認しよう！
