【エンボス缶入りカカオサブレアソート Cuwawa’s Flower Gifts】 11月29日 発売予定 価格：1,870円

ポケモンセンターにて、「エンボス缶入りカカオサブレアソート Cuwawa’s Flower Gifts」が11月29日より発売される。価格は1,870円。なお、ポケモンセンターオンラインでは11月27日10時より取り扱い開始となる。

本商品は、風味豊かな素材にこだわり抜いたサブレ。チョコレートを主役にした、カカオ・ピスタチオ・レモンの3種のフレーバーが楽しめる。個包装にはポケモンたちのイラストが入っている。花がちりばめられたデザインの缶は、洗練されたエンボス加工になっており、キュワワーや花をつけてもらったピカチュウ・イーブイ・チコリータが描かれている。

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.