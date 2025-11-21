「y.u mobile」のデータ残量確認って実際どう？ 面倒じゃない？

簡単に確認できる！ y.u mobileのデータ残量チェック

y.u mobileでは、マイページから現在のデータ残量をいつでも簡単に確認できます。確認方法はとてもシンプルで、「あと何GB残っているか」が一目で分かる設計になっています。

「毎回検索するのは面倒」と感じる方は、スマホのブラウザでマイページを「ブックマークに登録」または「ホーム画面に追加」しておけば、アプリとほぼ同じ要領で残量をチェックできます。

y.u mobileのマイページは画面構成もシンプルで、余計なメニューがないため、はじめての方でも迷わず使うことができ、いつでもスムーズにギガの状況を把握できます。



「見える安心感」で、ムダな追加購入を防げる

ギガの残量がひと目で分かると、使い方を自然に調整しやすくなります。今どれくらい使っていて、あとどれくらい残っているかを把握できれば、足りなくなる前にチャージのタイミングを判断しやすくなります。

また、残りのギガが少ないことに早めに気づけるため、突然の速度制限にもあわてずに対応できます。またy.u mobileにはギガを有効に利用できる特別な仕組みがあります。それが「ギガの永久繰り越し」です。



「ギガの永久繰り越し」とは？

一般的な格安SIMでは、使い切れなかったギガは、当月で消えてしまいます。

しかしy.u mobileなら、「ギガの永久繰り越し」で100GBまで無期限に繰り越せるため、使い切れなかったギガも翌月以降に繰り越すことができます。大手キャリアやほとんどの格安SIMでは当月使い切れなかったギガは、当月末または翌月末に消滅してしまうため、これはとてもお得な仕組みです。



足りないときは格安でチャージできる

y.u mobileでは、1GBあたり330円でチャージできます。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円と、とってもリーズナブル。

もちろんチャージしたギガも繰り越せるので、取りあえず多めに買っておいても無駄にはなりません。使いすぎたときも、使い切れなかったときも損をしない仕組みが整っているのは、y.u mobileの大きなメリットです。



ムダなく使えて、月1,000円台から。U-NEXT付プランも！

y.u mobileは、料金プランが非常にシンプルです。また、映画やドラマ・雑誌読み放題などが楽しめる「U-NEXT（※）」付きのプランもあり、通信とエンタメをひとつの契約にまとめられるのも魅力です。

難しいオプションや複雑なプランがないため、「スマホ代を見直したいけど、どれが良いのか分からない……」と感じている人でも、迷わず選べる設計になっています。

※映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

また現在U-NEXTを利用しているなら、y.u mobileにすると圧倒的にお得です。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXTつきプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。



U-NEXTがセットになったもう一つのプラン「シェア U-NEXT」は、最大4名で利用でき、データ容量を分け合ったり、U-NEXTアカウントをシェアできたりするため、家族で利用する際にもおすすめです。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



「ギガに困らない毎日」をつくるy.u mobile

「アプリがないと不便そう……」と思う方もいるかもしれませんが、y.u mobileでは面倒なくデータ残量を確認できる環境が整えられています。むしろ確認方法が複雑なアプリよりも使いやすく、スマホ操作が苦手な方にもおすすめできます。

またy.u mobileは、「ギガの永久繰り越し」や格安データチャージなど、ギガをムダなく使える仕組みが整っています。使いすぎた月も、あまり使わなかった月も損をしないため、日々のスマホ利用に安心感が生まれます。

さらに、通信とエンタメをひとつにまとめられるU-NEXT付きのプランも魅力的です。料金プランも分かりやすく、スマホ代を見直したい人でも迷わず始められるはず。気になる方はぜひ公式HPをチェックしてみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



出典

y.u mobile公式サイト

U-NEXT よくある質問

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー