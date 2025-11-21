ラブ度ゼロじゃん…彼女がガッカリする「温泉デート」９パターン
「ふたりで温泉に行こう」と彼女を誘ったら、たいていの場合は喜んでもらえそうなもの。とはいえ行き先選びに失敗すると、「こんなところじゃデートを楽しめない！」と怒りを買ってしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性111名に聞いたアンケートを参考に「ラブ度ゼロじゃん…彼女がガッカリする『温泉デート』」をご紹介します。
【１】おじさん達にガン見され、いたたまれない気分になる「混浴」
「混浴だけはムリ！そんな所に連れて行く彼氏もどうかしてる！」（20代女性）というように、どんなに雰囲気がよくても、混浴の浴場しかない温泉なら、パスしたほうがよさそうです。強引に薦めるとこちらの良識すら疑われそうなので、候補にも挙げないほうが安全でしょう。
【２】汗を流すための施設としか思えない「サービスエリア内の温泉」
「ちょっと立ち寄るんならともかく、そこが目的地ってどんだけ手抜き？」（20代女性）というように、「お湯が温泉だからOK！」と適当にチョイスするのもまずそうです。デートである以上、ムード重視で選びたいものです。
【３】清潔感や設備の充実度に不安を感じる「片田舎の古びた温泉」
「汚いのは論外！できれば浴衣とかも借りたい！」（10代女性）というように、清掃やサービスが行き届いているかどうかも、女性には見逃せないポイントのようです。どんなに情緒がある温泉でも、居心地が悪ければ、滞在中ずっと不機嫌な顔をされてしまうでしょう。
【４】数をこなすことに必死でひたすら慌しい「外湯巡り」
「浴場に着くたびに『20分後に集合』とか言われて、まったりするどころじゃなかった…」（20代女性）というように、スタンプラリーのように温泉を巡るのも、彼女を落ち着かない気分にさせてしまうかもしれません。湯あたりする心配もあるので、余裕のあるプランを立てましょう。
【５】ふたりきりで過ごせる空間はほぼ皆無の「大浴場しかない温泉」
「休憩するのも畳の大広間とかじゃ、友達と来るのと変わらない！」（10代女性）というように、行き帰りしか水入らずで過ごせないと、「ふたりで行く意味がない」と思われそうです。せめて個室で食事がとれる施設を選ぶなど、デートらしい工夫をしたいところです。
【６】源泉掛け流しどころか水道水を沸かしただけの「スーパー銭湯」
「家より広いお風呂ってだけじゃダメ。旅情みたいなものも多少はないと！」（20代女性）というように、「非日常」が味わえるかどうかも女性にとっては重要なようです。たとえ本物の温泉ではなくても、貸切風呂などがあれば、ロマンチックな時間を過ごすことも可能でしょう。
【７】アクティビティが多すぎてかえって疲れそうな「スパリゾート」
「温水プールも楽しいけど、もっと大人な雰囲気に憧れます」（10代女性）というように、落ち着いた温泉デートを期待する彼女には、にぎやかな施設は好まれないかもしれません。ただし、交際開始から日が浅いカップルなら、カジュアルなスパリゾートのほうが間が持つ場合もありそうです。
【８】頭の隅でつねに帰りの心配をしなければならない「日帰り温泉」
「たまにしか行けないから、とことんのんびりしたいのに！」（20代女性）というように、行ったその日のうちに帰る計画だと、「イマイチくつろげない…」と嫌がられることもあるようです。目的地まで遠い場合は、思い切って一泊旅行を計画したほうが喜ばれるでしょう。
【９】大自然すぎて脱衣所も目隠しもない「秘湯」
「マニアックすぎ！もっと普通にいい場所がたくさんあるでしょ」（10代女性）というように、源泉を楽しめそうな野趣あふれる温泉は、女性にはハードルが高いようです。彼女がアウトドア上級者でない限り、乗り気になってもらえる可能性は低そうです。
「温泉デート」に特別な期待を寄せる女性は多いもの。「とりあえず温泉ならどこでもOK」ではなく、しっかりプランを練りましょう。（安藤美穂）
【調査概要】
期間：2015年5月7日から14日まで
対象：合計111名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
