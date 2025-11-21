にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が大相撲九州場所（福岡国際センター）で奮闘する十両・藤凌駕に激励の化粧まわしを贈呈。２１日までに自身のＳＮＳなどで公開した。

西村社長は今場所新十両の藤凌駕に「正正堂堂」の文字が記された化粧まわしを贈った。文字を書いたのは第４３代の立行司・式守伊之助という立派なもの。「僕はすごくですね、藤凌駕関を応援しておりまして」（同社長）と、化粧まわしが１１日目から“お披露目”された。

西村社長の激励もあってか、藤凌駕は１３日目を終えて１敗と十両の優勝争いのトップを独走している。「じぶんが応援している力士がこうやって独走しているというのは、ワンチャン新十両を優勝しちゃうっていう流れができるかもしれない」と期待。さらに師匠の藤島親方（元大関・武双山）の「押し相撲がすごい真骨頂だったんですけど、その押し相撲を継承した」と喜び、「もう本当に本当に熱烈で応援しておりますんで、ぜひ皆さん名前を覚えて頂いて応援してくれればと思います」と呼びかけた。