ポルシェ・マカン 4S BMW X3 M50 アウディSQ5 DセグSUV 3台比較（2） プロセスが作る訴求力
ダイレクトに身体へ伝わるパワー感
仮にパワートレインが多気筒エンジンなら、BMW X3 M50 xドライブやアウディSQ5 スポーツバックに対し、圧倒的な差でポルシェ・マカンは優位に立っていたはず。しかし、4S エレクトリックが積むのは2基の電気モーターだ。
【画像】DセグSUV 選ぶなら？ ポルシェ・マカン・エレクトリック アウディSQ5 BMW X3 M50 全112枚
運転体験は、従来と明らかに異なる。先代の特徴を受け継ごうとしているが、訴求力では届いていない。
手前からレッドのアウディSQ5 スポーツバックと、BMW X3 M50 xドライブ、グレーのポルシェ・マカン 4S エレクトリック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
電動パワートレインの長所は、間違いなく肯定できる。0-100km/h加速は4.1秒で、3台の最速。回転直後から即座に立ち上がる太いトルクで、実際以上に速く感じる。ダイレクトに身体へ伝わるパワー感が、興奮を誘う。反応も極めてリニアだ。
しかし、回転数に応じてパワーが増大していく、ターボエンジン並みの魅力まではない。擬似的な排気音を再生しても、物足りなさは拭えない。回生ブレーキのパドルがあれば、多少は隙間を埋めてくれそうだが。
印象で際立つBMWの直6エンジン
SQ5は、X3 M50へ僅かに勝る4.5秒で100km/hへ届くが、不思議と最も遅く感じられる。アウディの3.0L V6ターボは、BMWの3.0L直6ターボへ最高出力や最大トルクで届かないからだろう。洗練性と静寂性が重視され、低域ではサウンドも小さい。
それでも、エンジンを回そうという気にさせる特性ではある。高域では響きがクレッシェンドし、たくましさがほとばしる。
手前からグレーのポルシェ・マカン 4S エレクトリックと、レッドのBMW X3 M50 xドライブ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
印象で際立つのは、やはりBMWの直6エンジン。日常的な回転域からトルクが太く、反応はダイレクト。高域へ向けてパワーは高まり、僅かに人工音が重なるものの、サウンドもリアル。明らかに、特別なパワートレインだ。
517psを秘めるマカンのパフォーマンスは、狙って撃つという、やや単調な印象。計画し、実行し、楽しむという、プロセスが薄い。
洗練性で光るSQ5 カーブでの安定感は秀抜
快適性と操縦性が先代と同等なら、X3 M50やSQ5に劣らぬ評価をマカンは得るはず。少なくとも、ボディが3台の中で1番小さく感じられることは、プラスに働く。ステアリングも、正確で滑らかだ。
ヘアピンカーブへ飛び込めば、ポルシェらしい敏捷性と落ち着きが顕になる。優れたシャシーバランスで、躍動的に駆け抜けられる。その代償として、乗り心地はハード。スタビライザーが、足場の単管パイプのよう、というのはいいすぎだとしても。
アウディSQ5 スポーツバック（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
アクティブ・スタビライザーはマカン 4Sには装備されず、横方向の剛性はやや強固すぎる。路面の傷んだ郊外の道では、ボディは落ち着きを保てない。試乗車が履く22インチ・タイヤもサイドウォールが薄く、ブッシュを通じて振動が伝播してくる。
洗練性で光るのは、SQ5。不整からしっかり隔離され、路面を問わずしなやか。敏捷性と引き換えに、カーブでの安定感は秀抜。それでも回頭性は鋭く、ドライバーの気持ちをしっかり惹きつける。
クロスオーバーへ落とし込まれた優れた特性
X3 M50は更にベター。ステアリングは、情報量が多くコミュニケーションを取りやすく、マカンにはないフィードバックも伝わる。姿勢制御は適度に引き締まりつつ、滑らかに凹凸をいなし、安定性でも秀でている。
スポーツワゴンへ似た特性が、巧みにクロスオーバーへ落とし込まれている。高度な技術が存在しても、手品のような不自然さはない。頼もしく、実直な印象がある。
手前からグレーのポルシェ・マカン 4S エレクトリックと、レッドのBMW X3 M50 xドライブ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
順位を付けるなら、マカン 4SはSQ5とX3 M50の間に食い込むだろう。SQ5は扱いやすく快適ながら、クルマとの一体感で2台に届いていない。プレミアムなインテリアや、アスファルトでの精彩な走りで、マカン 4SはSQ5を上回る。
かくして、今回のベストはX3 M50。ブレードランナー風のボディやインテリアに賛否あるとしても、同クラスの中で運転体験は秀抜。実用性や洗練性も素晴らしい。ガソリンエンジンで走るマカンほど、優れたスポーツSUVはないとしても。
ドイツ製Dセグメント・スポーツSUV 3台のスペック
BMW X3 M50 xドライブ（英国仕様）
英国価格：7万1005ポンド（約1449万円）
全長：4755mm
全幅：1891mm
全高：1660mm
最高速度：249km/h
0-100km/h加速：4.6秒
燃費：12.8km/L
CO2排出量：177g/km
車両重量：1980kg
パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー＋電気モーター
使用燃料：ガソリン
最高出力：398ps/5200-6250rpm
最大トルク：59.0kg-m/1900-4800rpm
ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動
ポルシェ・マカン 4S エレクトリック（英国仕様）
英国価格：7万6900ポンド（約1387万円）
全長：4784mm
全幅：1923mm
全高：1622mm
最高速度：239km/h
0-100km/h加速：4.1秒
航続距離：542km
電費：5.1km/kWh
CO2排出量：−g/km
車両重量：2345kg
パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター
駆動用バッテリー：95.0kWh
急速充電能力：270kW（DC）
最高出力：517ps（ローンチコントロール時）
最大トルク：83.4kg-m
ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動
アウディSQ5 スポーツバック（英国仕様）
BMW X3 M50 xドライブ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）
英国価格：7万8025ポンド（約1591万円）
全長：4717mm
全幅：1900mm
全高：1642mm
最高速度：249km/h
0-100km/h加速：4.5秒
燃費：11.9km/L
CO2排出量：190g/km
乾燥重量：2040kg
パワートレイン：V型6気筒2994cc ターボチャージャー＋電気モーター
使用燃料：ガソリン
最高出力：367ps/5500-6300rpm
最大トルク：56.0kg-m/1700-4000rpm
ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動