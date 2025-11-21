ダイレクトに身体へ伝わるパワー感

仮にパワートレインが多気筒エンジンなら、BMW X3 M50 xドライブやアウディSQ5 スポーツバックに対し、圧倒的な差でポルシェ・マカンは優位に立っていたはず。しかし、4S エレクトリックが積むのは2基の電気モーターだ。

【画像】DセグSUV 選ぶなら？ ポルシェ・マカン・エレクトリック アウディSQ5 BMW X3 M50 全112枚

運転体験は、従来と明らかに異なる。先代の特徴を受け継ごうとしているが、訴求力では届いていない。



手前からレッドのアウディSQ5 スポーツバックと、BMW X3 M50 xドライブ、グレーのポルシェ・マカン 4S エレクトリック ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

電動パワートレインの長所は、間違いなく肯定できる。0-100km/h加速は4.1秒で、3台の最速。回転直後から即座に立ち上がる太いトルクで、実際以上に速く感じる。ダイレクトに身体へ伝わるパワー感が、興奮を誘う。反応も極めてリニアだ。

しかし、回転数に応じてパワーが増大していく、ターボエンジン並みの魅力まではない。擬似的な排気音を再生しても、物足りなさは拭えない。回生ブレーキのパドルがあれば、多少は隙間を埋めてくれそうだが。

印象で際立つBMWの直6エンジン

SQ5は、X3 M50へ僅かに勝る4.5秒で100km/hへ届くが、不思議と最も遅く感じられる。アウディの3.0L V6ターボは、BMWの3.0L直6ターボへ最高出力や最大トルクで届かないからだろう。洗練性と静寂性が重視され、低域ではサウンドも小さい。

それでも、エンジンを回そうという気にさせる特性ではある。高域では響きがクレッシェンドし、たくましさがほとばしる。



手前からグレーのポルシェ・マカン 4S エレクトリックと、レッドのBMW X3 M50 xドライブ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

印象で際立つのは、やはりBMWの直6エンジン。日常的な回転域からトルクが太く、反応はダイレクト。高域へ向けてパワーは高まり、僅かに人工音が重なるものの、サウンドもリアル。明らかに、特別なパワートレインだ。

517psを秘めるマカンのパフォーマンスは、狙って撃つという、やや単調な印象。計画し、実行し、楽しむという、プロセスが薄い。

洗練性で光るSQ5 カーブでの安定感は秀抜

快適性と操縦性が先代と同等なら、X3 M50やSQ5に劣らぬ評価をマカンは得るはず。少なくとも、ボディが3台の中で1番小さく感じられることは、プラスに働く。ステアリングも、正確で滑らかだ。

ヘアピンカーブへ飛び込めば、ポルシェらしい敏捷性と落ち着きが顕になる。優れたシャシーバランスで、躍動的に駆け抜けられる。その代償として、乗り心地はハード。スタビライザーが、足場の単管パイプのよう、というのはいいすぎだとしても。



アウディSQ5 スポーツバック（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

アクティブ・スタビライザーはマカン 4Sには装備されず、横方向の剛性はやや強固すぎる。路面の傷んだ郊外の道では、ボディは落ち着きを保てない。試乗車が履く22インチ・タイヤもサイドウォールが薄く、ブッシュを通じて振動が伝播してくる。

洗練性で光るのは、SQ5。不整からしっかり隔離され、路面を問わずしなやか。敏捷性と引き換えに、カーブでの安定感は秀抜。それでも回頭性は鋭く、ドライバーの気持ちをしっかり惹きつける。

クロスオーバーへ落とし込まれた優れた特性

X3 M50は更にベター。ステアリングは、情報量が多くコミュニケーションを取りやすく、マカンにはないフィードバックも伝わる。姿勢制御は適度に引き締まりつつ、滑らかに凹凸をいなし、安定性でも秀でている。

スポーツワゴンへ似た特性が、巧みにクロスオーバーへ落とし込まれている。高度な技術が存在しても、手品のような不自然さはない。頼もしく、実直な印象がある。



手前からグレーのポルシェ・マカン 4S エレクトリックと、レッドのBMW X3 M50 xドライブ ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

順位を付けるなら、マカン 4SはSQ5とX3 M50の間に食い込むだろう。SQ5は扱いやすく快適ながら、クルマとの一体感で2台に届いていない。プレミアムなインテリアや、アスファルトでの精彩な走りで、マカン 4SはSQ5を上回る。

かくして、今回のベストはX3 M50。ブレードランナー風のボディやインテリアに賛否あるとしても、同クラスの中で運転体験は秀抜。実用性や洗練性も素晴らしい。ガソリンエンジンで走るマカンほど、優れたスポーツSUVはないとしても。

ドイツ製Dセグメント・スポーツSUV 3台のスペック BMW X3 M50 xドライブ（英国仕様）

英国価格：7万1005ポンド（約1449万円）

全長：4755mm

全幅：1891mm

全高：1660mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.6秒

燃費：12.8km/L

CO2排出量：177g/km

車両重量：1980kg

パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：398ps/5200-6250rpm

最大トルク：59.0kg-m/1900-4800rpm

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動

ポルシェ・マカン 4S エレクトリック（英国仕様）

英国価格：7万6900ポンド（約1387万円）

全長：4784mm

全幅：1923mm

全高：1622mm

最高速度：239km/h

0-100km/h加速：4.1秒

航続距離：542km

電費：5.1km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2345kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：95.0kWh

急速充電能力：270kW（DC）

最高出力：517ps（ローンチコントロール時）

最大トルク：83.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション／四輪駆動

アウディSQ5 スポーツバック（英国仕様）



BMW X3 M50 xドライブ（英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

英国価格：7万8025ポンド（約1591万円）

全長：4717mm

全幅：1900mm

全高：1642mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.5秒

燃費：11.9km/L

CO2排出量：190g/km

乾燥重量：2040kg

パワートレイン：V型6気筒2994cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

最高出力：367ps/5500-6300rpm

最大トルク：56.0kg-m/1700-4000rpm

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／四輪駆動