タミヤは11月29、30日に、「朝霧Camp Base そらいろ」にて、体験イベント「TAMIYA BLOCKHEAD MOTORS RC OUTDOOR FES 2025」を開催する。会場入場料は無料、RCを持込、会場内で走行させる場合は1人1,000円。なお、駐車場料金も1,000円必要となる。

「朝霧Camp Base そらいろ」は4つのフリーサイトからなる大型キャンプ場。「TAMIYA BLOCKHEAD MOTORS RC OUTDOOR FES 2025」ではキャンプや焚き火もしながら大自然の中で楽しむ「RC×アウトドア×Camp」をテーマとなる。

自分のRCやレンタルマシンが楽しめる「特設アスレチックRCサーキット」や実車モンスタービートルの展示、TAMIYA×BLOCKHEAD MOTORSの会場限定アイテムの販売、TAMIYA×CAMP GEARメーカーによる会場限定アイテムの販売、ホットショット40th記念走行会、人気アウトドアブランドやショップの出展、RC WALK、RC運動会など様々なイベントが予定されている。ぜひ会場を訪れて欲しい。