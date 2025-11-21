セカオワ・Fukase、ソロ第1弾「Bad Entertainment」リリース＆MV公開 自身初の監督作品
SEKAI NO OWARIのFukaseによるソロプロジェクトが本格始動。第1弾の楽曲「Bad Entertainment」が、きょう21日にDef Jam Recordingsから配信リリースされ、Fukase自身のYouTubeチャンネルにてミュージックビデオも公開された。
【動画】セカオワFukase、ソロ第1弾「Bad Entertainment」ミュージックビデオ
同作はFukaseが自らトラックをプロデュースした楽曲で、ジャケットにはアーティスト・TIDE氏によるイラストを採用。ミュージックビデオでは、Fukaseが出演だけでなく監督も担当。映像のストーリー原案・企画・演出まで全てをセルフプロデュースで手がけた。Fukaseがミュージックビデオの監督を務めるのは今回が初。撮影は3日間にわたり、複数の劇用車を使用するなど近年のミュージックビデオとしては異例の大規模なプロダクションとなった。映像中では、Fukaseの多彩なスタイリングの変化にも注目だ。
今回のソロ始動に先立ち、Fukaseのインスタグラムアカウントでは過去の全投稿が削除されていたことがファンの間で話題となっていた。その後、「Bad Entertainment」ロゴや動画が公開されファンも盛り上がりを見せていた。
Fukaseは、2010年にSEKAI NO OWARIのメンバーとしてデビュー。ソロプロジェクトをスタートさせ、既存の枠にとらわれない感性と創造力で新たな音楽表現に挑む。
