SUPER JUNIOR出身ソンミン、日本におけるマネジメント契約締結 日本活動本格化
SUPER JUNIOR出身のSUNGMIN（ソンミン）が、韓国のエンターテインメント企業・TOTALSET を通じ、URACHACHと日本専属マネジメント契約を締結。日本における活動を本格的に展開することを発表した。
【別カット】雰囲気一変！やわらかい表情のSUNGMIN（ソンミン）
SUNGMINは、圧倒的な歌唱力と豊かな表現力を兼ね備えたアーティストとして知られ、長年にわたり多彩な音楽ジャンルに挑戦し続けてきた。近年は、自身の音楽的ルーツを活かしたポップスやバラードに加え、トロット分野でも存在感を発揮し、その深みのあるボーカルとステージパフォーマンスが幅広い世代のファンから支持を集めている。
今回の契約締結により、日本国内でのコンサート・ファンミーティング、イベント出演、メディア露出、ブランドタイアップなど、SUNGMINの多角的な活動をURACHACHAが統括し、日本のファンにより身近で魅力的なコンテンツを届けていく。
URACHACHAは、K-POPおよび韓国コンテンツの日本進出を目的に設立された企業。アーティストマネジメントをはじめ、イベント企画・制作、アルバム制作、ファンクラブやSNSの運営管理、MD制作など幅広い事業を手がけている。
【コメント】
■TOTALSET
SUNGMINが持つ音楽的感性とステージ力を、より多くの日本のファンの皆さまに届けられる機会を得られたことを大変喜ばしく思います。日本という重要なマーケットで活動を拡大していくにあたり、信頼できるパートナーであるURACHACHAとともに、SUNGMINの新たな挑戦を全力でサポートしてまいります。
■URACHACHA
SUNGMINは、長年にわたりファンから愛され続けてきた実力派アーティストであり、その歌声には唯一無二の魅力があります。日本のファンの皆さまに、SUNGMINならではの温かく力強い音楽をお届けできるよう、URACHACHAとして全力で活動をサポートしてまいります。
