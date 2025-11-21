¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×´Þ¤àÌôºÞ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¡¡ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¼Â»Ü¤Ø¡¡Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¡¡ÆñÉÂ´µ¼Ô¤é¤Î9³ä¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤ËÈ¿ÂÐ
À¯ÉÜ¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»ÔÈÎÌô¤È¸úÇ½¤äÀ®Ê¬¤¬»÷¤¿¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ÎÌô¤ò´Þ¤àÌôºÞ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤òº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë·è¤á¡¢ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤Ï¡¢°å»Õ¤Î½èÊýäµ¤¬É¬Í×¤ÊÌô¤ÎÃæ¤Ç²òÇ®ÄÃÄËºÞ¤äÊÝ¼¾ºÞ¤Ê¤É»ÔÈÎÌô¤ÈÀ®Ê¬¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Î·Ú¸ººö¤È¤·¤ÆÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ò´Þ¤àÌôºÞ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤òº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë·è¤á¤ÆÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¤ç¤¦³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢°å»Õ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÁ´¹ñÊÝ¸±°åÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡×¤äÆñÉÂ´µ¼Ô¤é¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤ä¹ñÌ±¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ëÏÀ¤¢¤ê¤¤Î³ÕµÄ·èÄê¤À¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤é¤ª¤è¤½7300¿Í¤ËOTCÎà»÷Ìô¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌôÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÌô¤¬É¬Í×ÎÌÍÑ°Õ¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½90%¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
