¼óÅÔ·÷¤ËÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¿·³ã¸©¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤¬¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±Âç¤­¤¯Æ°¤­½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÀè¤Û¤É¡¢²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ò¡ÖÍÆÇ§¡×¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿·³ã¸©¡¡²Ö³Ñ±ÑÀ¤ ÃÎ»ö
¡Ö6¹æÏ§¡¦7¹æÏ§¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Î¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î»²ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¤¤¡×

¸á¸å4»þ¤ËÎ×»þ²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¡£

¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈòÆñÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤äÅÅ¸»»°Ë¡¸òÉÕ¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÇ§¤á¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

¿·³ã¸©¡¡²Ö³Ñ±ÑÀ¤ ÃÎ»ö
¡Ö¡Ê¸©Ì±¤ÎÃæ¤Ë¡Ë»ö¶È¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÅÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÅÙ¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£È¯ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿·³ã¸©Æâ¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÅÅÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÈ½ÃÇ¤Î¡ËÆñ¤·¤µ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤È¤³¤í¡×

Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ï¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Î2012Ç¯¤ËÁ´¤Æ¤Î¸¶»ÒÏ§¤Î±¿Å¾¤¬Ää»ß¡£¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤ÎÈ¯³Ð¤Ê¤É¤Ç±¿Å¾Ää»ß¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯10·î¤ËºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½ÑÅª¤Ê½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¡¢¿·³ã¸©¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢6³ä¤Î¿Í¤¬¸½»þÅÀ¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤Î¾ò·ï¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Î»¿ÈÝ¤¬ÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÃÎ»ö¤Î¡ÈºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¡í¤Ë¸©Ì±¤Ï¡Ä

ºÆ²ÔÆ¯ »¿À®
¡Ö¸¶È¯¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
ºÆ²ÔÆ¯ È¿ÂÐ
¡Ö¤É¤³¤Çº£¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×

¿·³ã¸©¡¡²Ö³Ñ±ÑÀ¤ ÃÎ»ö
¡Ö¸©Ì±¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¹ÎÄêÅª¤Ê¿Í¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¿Í¤¬Âç¤­¤¯Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¡¦ËÉºÒÂÐºöÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤â¹­¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×

¸©µÄ²ñ¤ÇÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯1·î¤Ë¤âºÆ²ÔÆ¯¤Ç¤­¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¡¢ÅìÅÅ¤Î¸¶È¯¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£