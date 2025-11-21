ÆüËÜÀª ¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å ¡ª ½÷»Ò¤Ï»ÐËå¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢Ç¯¤Îº¹20ºÐ¥Ú¥¢¤ÎÃË»Ò¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¡ÚÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ê21Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO¡Ë
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£21Æü¤Ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÃË½÷¥À¥Ö¥ë¥¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÌð¥±ÉôÌæ²Ä¡Ê23¡¢¥¼¥ó¥ê¥ó¥Ç¡¼¥¿¥³¥à¡Ë¤ÈÌð¥±Éô¿¿°á¡Ê21¡¢ÃÞ»ç½÷³Ø±àÂç¡Ë¤Î¡ÈÌð¥±Éô»ÐËå¡É¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ãæ¹ñ¥Ú¥¢¤È¤Î·è¾¡Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Âè1¥²¡¼¥à¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬·è¤Þ¤ë¤È¸ß¤¤¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÐËå¤é¤·¤¤Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¿ï½ê¤Ë¸«¤»11¡Ý5¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤âÇ´¤ê¶¯¤¯½¦¤¤Â³¤±Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Ëå¡¦Ìð¥±Éô¿¿°á¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬·è¤á¡¢21¡Ý9¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢5¡Ý5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤éÆüËÜ¤¬3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç11¡Ý7¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ËµÕ½±¤òµö¤·1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ëå¡¦¿¿°á¤Î¥Ñ¥ï¡¼°î¤ì¤ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬·è¤Þ¤ê¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ä¡£¤½¤Î¸å¤â»Ð¡¦Ìæ²Ä¤ÎÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤äËå¡¦¿¿°á¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤â20¡Ý13¤ÇÃ¥¤¤¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý0¤Ç¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î±ÊÀÐÂÙ´²¡Ê38¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÀ¶¿å±à¡Ë¡¦¿¹ËÜÍªÀ¸¡Ê18¡¢ËÌ³¤¹â¹»¡Ë¤Î¡ÈÇ¯¤Îº¹20ºÐ¥Ú¥¢¡É¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¤í¤¦¼Ô¸Ä¿ÍÃæÎ©Áª¼ê¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
Âè1¥²¡¼¥à½øÈ×¤«¤é¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¡£¤·¤«¤·¥µ¡¼¥Ö¤ä¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢5¡Ý12¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¡£38ºÐ¡¦±ÊÀÐ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¤¹¤¬¤ë¤¬¡¢11¡Ý21¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
Â³¤¯Âè2¥²¡¼¥à¤Ï1ÅÀ¤òÁè¤¦¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢14¡Ý14¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤é¥é¥ê¡¼¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤º3Ï¢Â³¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤â·è¤á¤é¤ì¡¢16¡Ý21¤Î¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÀË¤·¤¯¤â¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¡Ü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡£¥Ç¥Õ¤È¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Ä°³Ð¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¤³¤È¡£Âè1²ó¤Ï1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯11·î15Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÅìµþÂç²ñ¤Ï100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âç²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¶ðÂô¶¥µ»¾ì¤òÃæ¿´¤Ë21¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢80¤ò¤³¤¨¤ë¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÌó3000¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ëå¤ÎÌð¥±Éô¿¿°áÁª¼ê