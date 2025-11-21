¡Ú²òÀâ¡Û¤¤¤¸¤á¤Î¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤Ã¤Æ²¿¡©
¤¤¤¸¤á¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò»Ø¤·¡¢½ÅÂç»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤È²¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Q:¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤Ã¤Æ²¿?
A:¤¤¤¸¤áËÉ»ßÂÐºö¿ä¿ÊË¡¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤¬¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤Ê¤É°ìÄê¤Î´Ø·¸À¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î»ùÆ¸¤é¤«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´ÍýÅª¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q:¤¤¤¸¤á¤Î¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤Ï?
A:¤¤¤¸¤á¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ê1¡ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤ÎÀ¸Ì¿¡¢¿´¿È¡¢ºâ»º¡Ê¸½¶â¤Ë¸Â¤é¤º¡¢½ê»ýÉÊ¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡Ë¤Ë½ÅÂç¤ÊÈï³²¤¬À¸¤¸¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ê2¡ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤¬¤¤¤¸¤á¤ò¸¶°ø¤È¤·¤ÆÁêÅö¤Î´ü´Ö¡Ê30Æü¤¬ÌÜ°Â¡Ë°Ê¾å³Ø¹»¤ò·çÀÊ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëºÝ¤Ë¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Q:¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤¬µ¯¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î?
A:³Ø¹»¤ä¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Î¿ÊÄ½¤ä¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»ùÆ¸¤äÀ¸ÅÌ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q:¡Ö½ÅÂç»öÂÖ¡×¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î?
A:2024Ç¯ÅÙ¤ÎÈ¯À¸·ï¿ô¤Ï1405·ï¤Ç²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤Ã¤¿2020Ç¯ÅÙ¡Ê512·ï¡Ë¤Ï·ï¿ô¤¬¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021¡Á2024Ç¯ÅÙ¤ÏÁý²Ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¡×Á´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤â»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Áý²Ã¤¬Â³¤¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó77Ëü·ï¤Ç¤³¤Á¤é¤â²áµîºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£
¢¨·ï¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾®Ãæ¹â¹»¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£