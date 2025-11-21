¡Ú Number_i ¡¦´ßÍ¥ÂÀ ¡Û³Ú¶Ê¡Ø2OMBIE¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤Ã¤¹¡¢¡¢¡¢ÉÝ¤¹¤®¤Æ¾Ð¾Ð¾Ð¡¦¡¦¡¦¡×
Number_i¤Î´ßÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.¶¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¡Ö2OMBIE¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Number_i ¡¦´ßÍ¥ÂÀ ¡Û³Ú¶Ê¡Ø2OMBIE¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤Ã¤¹¡¢¡¢¡¢ÉÝ¤¹¤®¤Æ¾Ð¾Ð¾Ð¡¦¡¦¡¦¡×
´ß¤µ¤ó¤Ï¡¢²«¿§¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£Æ°²è¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¤Ç¤¹¡£
´ß¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎÁà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³ÂÎ¤ËÅÅÎ®¤¬Áö¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°ÛÊÑ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤â¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥¾¥ó¥Ó²½¤ÎÁ°Ãû¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤âÂÎ¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¡¢Âç¹²¤Æ¤¹¤ë´ß¤µ¤ó¡£
¤¹¤ë¤È±ÇÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢Æ¬¤È¼ó¤ËÉà¤ä¥Î¥³¥®¥ê¤Î²¾Áõ¥°¥Ã¥º¤òÁõÃå¤·¤¿»Ñ¤Ë¡£
ÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤è¤¤Êâ¤¯´ß¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ç¡¢Æ°²è¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£´ß¤µ¤ó¤Ï¥¾¥ó¥Ó±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¡Ö¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¿²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤Ã¤¹¡¢¡¢¡¢ÉÝ¤¹¤®¤Æ¾Ð¾Ð¾Ð¡¦¡¦¡¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ß¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö´ß¤¯¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥¾¥ó¥Ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶Å¤Ã¤Æ¤ë¡ª³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¥¾¥ó¥Ó¥°¥Ã¥ºÂ·¤¨¤ÆÆ°²è»£¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢°¦¤ª¤·¤µMAX¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û