漫画「名探偵コナン」の作者・青山剛昌さんが、お笑いコンビ・ミキがMCを務めるバラエティ番組「歩道・車道バラエティ 道との遭遇」に出演する。青山さんは、今回がバラエティ番組のロケに初挑戦となるという。



【写真】隧道の謎を追う（？）青山剛昌さん

「歩道・車道バラエティ 道との遭遇」は、道のマニアが酷道や廃道など全国各地の「道」をめぐり、ミキの2人がそのVTRをさまざまな視点で楽しむという番組。今回のロケで青山さんは、道のマニアである鹿取茂雄さんが何年もかけて調査している房総半島にある特殊な隧道（ずいどう）を訪れ、その謎の解明に挑む。



隧道とは、トンネル道のこと。目的地にたどり着いたばかりの青山さんは「えっ、俺が謎を解くの？無理無理無理！」と言っていたものの、ロケの後半には「ミステリーだ！」「面白い！」と、すっかり謎解きに夢中になっていたという。全国的にも珍しいとされる隧道の構造に興味津々な様子でロケに臨んでいたようで、放送前に公開されている写真でも笑顔が見える。



また、誰が、何のために、どうやって作ったのか、という謎の解明に向けて地元の人への聞き込み調査も決行。青山さんは「こんな緊張するロケだとは思わなかったよ」とこぼしており、一連のロケをワイプで見届けたミキは、その内容に「面白すぎる」と大絶賛していたという。



番組は、東海地方エリアにて、11月25日23時56分より放送される。 TVer、Locipoにて見逃し配信あり。



◇ ◇



青山先生のバラエティ番組のロケ初出演が、こんな変な番組で大丈夫かとても心配でしたが、ロケではめちゃくちゃ前向きに道マニアと道に向き合っていただき本当にありがとうございました。ドキュメンタリー番組では見られない青山先生の一面を見られて感動しました。今回登場する道も、ユニークで面白い道ばかりです。貴重な番組、是非ご覧いただけると嬉しいです！（MCミキのコメント）