¡¡ÇÐÍ¥¤Î½Ð¸ý²Æ´õ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ£²£°£²£¶¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥´¥í¥â¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÉ¤«¤±¤ÈÂî¾å¥¿¥¤¥×¤Î£²¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë£±£²·î£²£°Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½Ð¸ý¤Ï¡¢¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÆîº»ÎÉ¤È¤Î£×¼ç±é±Ç²è¡ÖËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡Ó¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£¶Æü¸ø³«¡Ë¤¬³ø»³±Ç²èº×¡¢Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡£¤½¤ó¤Ê½Ð¸ý¤Îº£¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ÖÊÉ¤«¤±¤ÈÂî¾å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¼Ì¿¿¤Ê¤Î¤Ç¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ªÅÏ¤·²ñ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª£²£°£²£¶Ç¯Ëè·î³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£