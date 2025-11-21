¥³¥á5¥¥í²¼Íî¡¢4357±ß¡¡7½µ¤Ö¤ê¤â¹âÃÍ·ÑÂ³
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï21Æü¡¢Á´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹Ìó6ÀéÅ¹¤Ç10¡Á16Æü¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á°½µÈæ87±ß°Â¤Î4357±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2·î¤Î½¸·×³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿Á°½µ¤«¤é7½µ¤Ö¤ê¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½ÐÁ°¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹âÃÍ¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏJA¥°¥ë¡¼¥×¤¬À¸»º¼Ô¤Ë²¾Ê§¤¤¤¹¤ë¡Ö³µ»»¶â¡×¤òÂçÉý¤Ë¹â¤¯¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¼ý³ÏÎÌ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹âÃÍ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¶áµ¦¤¬4561±ß¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢ËÌÎ¦¤¬4497±ß¡¢Åì³¤¤¬4462±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£3Àé±ßÂæ¤ÏÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤È¶å½£¡¦²Æì¤Î2ÃÏ°è¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£