Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤ÏÍè·î28Æü¤Ë³«Ëë¡¡¶¨»¿´ë¶È¤¬½©ÅÄ¾¦¶È¤ÎÁª¼ê¤ò·ãÎå¡¡¤¦¤ì¤·¤¤µÇ°ÉÊ¤â¡¡½©ÅÄ»Ô¡¡
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤¬Íè·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£
³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢Âç²ñ¤Î¶¨»¿´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½©ÅÄ¾¦¶È¤òË¬¤ìµÇ°ÉÊ¤òÂ£¤Ã¤ÆÁª¼ê¤ò·ãÎå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¾¦¶È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ë¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤Î´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤ÎÁÇºà¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ëÄë¿Í¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ï¡¢µÇ°¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Üー¥ë¤¬10¸Ä¡£
¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê47²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿½©ÅÄ¾¦¶È¡£
2018Ç¯ÅÙ¤ÎÂç²ñ°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¾¦¡¡²ÃÆ£¶õ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥óÌã¤¨¤¿¤Î¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥ê¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¹¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó°û¤ó¤ÇÁ´°÷¤Ç¥Áー¥à¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½©ÅÄ¾¦3Ç¯ Â¼ÅÄàá¼ç¾
¡Ö¤Þ¤º¤ä¤Ã¤ÑÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤Ç½©ÅÄ¾¦¶È¤é¤·¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤è¤ê¤âÂ¿¤¯Áö¤Ã¤Æ¼«Ê¬Ã£¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤ÏÍè·î28Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢½©ÅÄ¾¦¶È¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î2²óÀï¤ÇÁ°²ó¥Ù¥¹¥È4¤Î¶¯¹ë¡¢ÅìÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£