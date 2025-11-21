¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤äÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡¡¸©Ä£¤Ç³èÌö¤òÊó¹ð¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡¡½©ÅÄ
¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤äÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¾å°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢¿ÀÉôÉûÃÎ»ö¤Ë³èÌö¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íè·î¥É¥Ð¥¤¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÃæ³Ø3Ç¯¤ÎÊÝºä¹¬Ê¿Áª¼ê¤Ï¡¢2Ç¯¸å¤Î¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤È´ÆÆÄ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
ÅòÂô»Ô¤Îº´Æ£Í®ÂÀÁª¼ê¤Ï¡¢Àè·î¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¤ÎÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡¢VirtusÀ¤³¦Î¦¾å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£
¤Þ¤¿Àè·î¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î½©ÅÄ¸©ÂåÉ½¥Áー¥à¤¬½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò»Ï¤á¤¿½©ÅÄ»Ô¤Î髙¿ùÎ¶¼ç¾¤Ï¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¡¢Ìó30ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¾ã³²¼Ô¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½©ÅÄÆî¹â¹»ÃæÅùÉô3Ç¯¤ÎÊÝºä¹¬Ê¿Áª¼ê¤¬¶¥±Ë¤Î2¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡£
50¥áー¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ç¤ÏÂç²ñ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝºäÁª¼ê¤Ï¡¢Íè·î¥É¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥æー¥¹¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝºä¹¬Ê¿Áª¼ê
¡Ö¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¡¢ÍèÇ¯¤¢¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¤ä¤µ¤é¤Ë2Ç¯¸å¤Ë¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¶¥µ»¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¦Ãç´Ö¤À¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
