NHKは11月21日、2027年度前期連続テレビ小説が、長野県警を舞台に主人公の女性警察官の奮闘を描くヒューマンコメディ『巡るスワン』に決定したと発表した。ヒロインは俳優の森田望智さん、脚本はお笑いタレントのバカリズムさん。

【写真】笑顔を見せるヒロインの森田望智

ヒロインを務める森田さんは神奈川県出身。2019年、Netflix『全裸監督』で一躍脚光を浴び、連続テレビ小説『おかえりモネ』など数々のドラマや映画に出演。連続テレビ小説『虎に翼』では主人公の女学校の同級生で後に義姉となる米谷花江、Netflix『シティーハンター』ではヒロイン・槇村香、夜ドラ『いつか、無重力の宙で』では主人公の親友・日比野ひかりを演じた。

東京・渋谷のNHKで同日開かれた記者会見には、森田さんとバカリズムさんが出席。森田さんは「当たり前の日常を毎日それとなく頑張っていて、すごく共感性のある主人公。私に近いかもしれない」と語った。バカリズムさんは「締め切り厳守で頑張っていきたい」とコメントした。

森田さんとバカリズムさんのコメント詳細は以下の通り。

日常に溶け込むような朝ドラに

●森田望智さん

朝ドラという大きな歴史の中のバトンの１つをお預かりさせていただくことをすごく光栄に思っております。

主演を務めることについて、本当にびっくりな気持ちで。最初驚きました。

作品については、日常にすごく溶け込むような朝ドラになるのではないかなと思っています。

当たり前の日常を毎日それとなく頑張っていて、すごく共感性のある主人公だな、私に近いかもしれないなと思いました。

朝起きて歯磨きをして朝ドラを見て、服を着て、そういうルーティンがあるなかで、当たり前にあるけれどなくてはならない、そんな朝ドラになればいいなと思っております。

精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

締め切り厳守で



（『巡るスワン』／(c)NHK）

●バカリズムさん

今回は警察署が舞台なのですが、よくドラマの題材にされている刑事課などではなくて、生活安全課という部署です。

生活安全課というのは、いままでほとんどドラマの題材になったことがないらしく、なぜかと聞くと警察署の中で唯一、事件を未然に防ぐ部署なのでドラマになるような事件が起こりづらい、起こらないことが成果だからということで、僕はそこに魅力を感じて、生活安全課を舞台にドラマを書かせていただくことになりました。

正直まだ書き始めていないので、どうなるか分からないですけれども、締め切り厳守で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

巡るスワンのあらすじは…

第116作目の連続テレビ小説となる『巡るスワン』の舞台は長野県佐和市。長野県諏訪市など諏訪湖周辺をイメージした架空の町です。

佐和市で生まれ育った主人公は、警察学校を卒業後、交番で経験を積み、現在は故郷の長野県警佐和署生活安全課で警察官として働いている。生活安全課の使命は、市民からの相談対応を通じ、事件を未然に防ぐこと。扱うのは、悪徳商法、不法投棄、行方不明者、少年非行、ＤＶやストーカー、風俗営業の許認可、防犯啓発活動など多岐にわたる。

刑事に憧れて警察官となったが、犯人を逮捕したことはなく防犯イベントで犯人役として逮捕されてばかり。新聞もテレビも取り上げない地味な仕事に不満は感じつつも、佐和署生活安全課の個性的な上司や先輩、後輩たちと真面目に業務に取り組んでいる。



（『巡るスワン』／(c)NHK）

休日になると、高校の同級生とカフェや旅行に行ったり、自宅でたこ焼きパーティーを開いたりと普通のＯＬと変わらない時間を過ごしている。このひとときが大切なストレス発散の時間だ。しかし、友人の車の助手席に座っていると、パトカーでの癖が出てしまいつい安全確認をしたり、バックの誘導をしそうになったりすることもある。

そんな日々を重ねながら、異動で警察署が変わっても生活安全課の警察官としての経験を積み、やがて地域に信頼される存在となっていく。年月を経て佐和署の生活安全課長となった主人公は、佐和湖に浮かぶ白鳥号を見つめながら思う--「今日も何も起こらなかったな」