SixTONES ジェシーが霜降り明星 せいやとダブルMCを務める旅バラエティ番組『あなたの神知識教えてください』（テレビ東京）が、11月29日12時45分より放送される。

（関連：【画像あり】SixTONES ジェシー＆霜降り明星 せいやがダブルMC、『あなたの神知識教えてください』場面カット）

本番組は、日本全国へ“人にドヤ顔で言いたくなるとっておきの神知識”を聞きに行く旅バラエティ。総人口の1割が研究者だといわれる最先端の街 茨城県つくば市や、小学生の学力が日本一高いといわれる秋田県東成瀬村が紹介される。なおジェシーとせいやはプライベートでも親交があり、今回初のスタジオダブルMCとなる。

都心からつくばエクスプレスで45分。人口増加率全国1位、160を超える研究所が集まる最先端都市つくば市。総人口のうち、およそ1割が研究者と言われる“知の宝庫”で神知識を大捜索するのは青山テルマだ。街では自動で荷物を運ぶロボットが走り、碁盤の目状の道路や自転車専用道路が整備されるなど、未来都市ならではの驚きが続々発見される。

さらに、2000人同時の『だるまさんが転んだ』でギネス世界記録に認定された学校や155万枚の航空写真を保管する国土地理院、日本最高峰の研究施設 産業総合研究所など、つくばならではの専門家しか知らない神知識が続々登場。青山が研究者、職人、地元の方々に聞き込みを行い、意外な生活知識から最新テクノロジーの裏側まで、つくば市の知られざる魅力と神知識の宝庫に迫る。

また、小学生の学力が日本一高いといわれる秋田県東成瀬村では柳沢慎吾が神知識を捜索。人口およそ2200人、面積の9割以上が森という小さな村にもかかわらず、小学生の全国学力テストは日本一クラスだという東成瀬村。『ハーバード大学に一番近い村』とも言われるこの村の子どもたちが勉強ができる理由を柳沢が探る。

毎夏の“仙人修行”や400キロ離れた小田原から重機を遠隔操作する日本一の巨大ダム建設、環境省も認めた日本一美しい星空など、村のあちこちには思わず人に話したくなる神知識が満載。柳沢が東成瀬村の“学力日本一の秘密”に迫りながら、豊富な神知識を聞き込み調査する。

・SixTONES ジェシー＆霜降り明星せいや インタビュー

Q：収録の感想は？

せいや：二人きりで番組って、ほんまないんで、どうなるんかな…って思ったけどジェシーがちゃんと仕事モードでよかったです（笑）僕らくらいの世代が柳沢慎吾さんっていう大先輩のロケを見させていただくっていうのが、勉強になったよなあジェシー：勉強になった！あんまり長い尺見ないもんね。テレ東さんですから、みんな見せてくれる！せいや：絶対手抜かれへんと思いましたわ。めっちゃ面白かったですジェシー：知識もいろいろGETできたしね。テルマちゃんのあの感じもいいよね！せいや：つくば市でテーマ硬いと思うんですけど、研究員とか…。でも意外とみんなノリが良くて、街が人間味溢れててよかったな～。ジェシー：優しかったよねせいや：あと、子供やから知ってることだったり、村のおじいちゃんおばあちゃんだから知ってる知識とか…面白かったですね。

Q：お二人でやってみてどうでしたか？

せいや：それはめちゃくちゃやりにくいですよ！（笑）VTRみてる時にジェシーがダジャレみたいの言ってくるから！2、3個無視した！ジェシー：まあいつも通りですよせいや：でもまあ、最高ですよ！長年何かしら二人でやろうっていう目標でやってたので。ジェシー：ドッキリじゃないですよね？！せいや：緊張感もありましたよ。『やっぱ友達を呼んだらあかんねや』ってテレ東さんに思わせたらあかんなっていう（笑）ジェシー：僕はいつも尊敬してますから。リラックスして、隙間とかをみて出せるとこは出して…自分も勉強になりましたせいや：ジェシーのエピソードも面白かったし、いいバランスでした！

・番組プロデューサー 溝田和史（テレビ東京制作局） コメント

SixTONESジェシーさんと霜降り明星せいやさんのプライベートでも仲が良い親友コンビがバラエティ初のダブルMCです！豪華で派手なコンビなので、どうしてもMCに目がいきがちですが、この番組のメインはあくまで“神知識”！「人にドヤ顔できる知識」や「思わず誰かに話したくなる知識」＝「神知識」を日本全国に漁りに行きます！するとその町ならではの情報や意外な生活知識から今知っておくとお得な最先端知識まで幅広く教えてもらうことができました！さらにジェシーさんとせいやさんがちょくちょく入れ込んでくる2人の神知識も必見です！ボ～っと見てるだけで、楽しく笑って思わず誰かに話したくなる知識が身につく新感覚の番組です！是非ご覧ください！

（文＝リアルサウンド編集部）