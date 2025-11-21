【同居なのに町内会費は2軒分！？】価値観が違う⇒たまに会うくらいで円満＜第20話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第20話 ちょうどいい距離感
【編集部コメント】
お義母さんは同居を解消したことで、カリンさんのことを「気遣う対象」として見るようになったのですね。身内として強要するのではなく、お客様としておもてなしするようになったのが分かります。近すぎると、どんなにいい相手でも合わない部分が見えてくるもの。これからは、お互いに「このくらいの距離感がちょうどいい」と思える関係を築いていけるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
