¹áÀî¸©¤ÎÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤òÁÏÀß¤·12·î3Æü¤È¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÓÅÄË¿Í¹áÀî¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¹áÀî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¨¤ì¡¢»×¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æü¤È¤·¤Æ¡Ø¹áÀî¸©Ì±¤ÎÆü¡Ù¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¤Î¸©µÄ²ñ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÓÅÄÃÎ»ö¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¹áÀî¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤ë¿Í¡¢´èÄ¥¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢»×¤¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤¦Æü¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£21Ç¯¡¢1888Ç¯¤Î12·î3Æü¤Ë°¦É²¸©¤«¤éÆÈÎ©¤·¹áÀî¸©¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢12·î3Æü¤ò¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¡×¤È¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸©Ì±¤ÎÆü¡×ÁÏÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸©¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤äSNS¤Ê¤É¤Ç»öÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2¤«·î´Ö¤Ç5000¿Í°Ê¾å¤¬²óÅú¤·¡¢7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë»¿Æ±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£