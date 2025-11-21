¡Ö¤¢¤Î¤È¤Í¶²ý¤·¤¿»Ò¤¬±ü¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡×28ºÐ¸µÅ·ºÍ»ÒÌò¤¬20Ç¯Á°¶¦±éÇÐÍ¥¤ÈàÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¥¢¥é¥µ¡¼¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ö»þ¤Î´¶³Ð¤¬º®Íð¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¥¦¥½¤À¤í⁇ »þ¶õ¤¬ÏÄ¤à¡×18ºÐº¹2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Å·ºÍ»ÒÌò¤È¸Æ¤Ð¤ì³èÌö¤·¤¿½÷Í¥¡¦Èþ»³²ÃÎø(28)¤Î¶á±Æ¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå(46)¤¬¡ÖÁ°¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤ÏÄã³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿»ÒÌò¤Î²ÃÎø¤¬¡¢º£¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÌò¡Ä¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯ ¥¦¥½¤À¤í⁇ »þ¶õ¤¬ÏÄ¤à Èþ»³²ÃÎø¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Èþ»³¤È¾åÃÏ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£BS11¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ²½(26Ç¯1·î¡ÁÇÛ¿®³«»ÏÍ½Äê)¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¹â¿¹ÀéÊæ¸¶ºî¤Î»ùÆ¸½ñ¡Ö±«¾å¤¬¤ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡×(¹ñÅÚ¼Ò)¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ½éÉ×ÉØÌò¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë°ãÏÂ´¶Ìµ¤·¡×¡Ö²ÃÎø¤Á¤ã¤óÁÇÅ¨¤ÊÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î¤È¤Í¶²ý¤·¤¿»Ò¤¬±ü¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö»þ¤Î´¶³Ð¤¬º®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÃÎø¤Á¤ã¤ó¤¬±ü¤µ¤óÌò¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥é¥µ¡¼¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÎÅ·ºÍ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢07Ç¯)¤Ç¶¦±é¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀÄÇ¯¡¦¾¾»³ÀµÈþ¤ò¾åÃÏ¤¬¡¢Í¶²ý¤µ¤ì¤ë¾¯½÷¡¦¿ÀÃ«Èþ¡¹¤òÈþ»³¤¬±é¤¸¤¿¡£¡¡Èþ»³¤Ï2004Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤ÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¡¦Áð磲¹ä¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¼¡¦¾®ÌøÑÛÌò¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£½÷Í¥¡¢À¼Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤ä¿äÏÀÅª¤ÊÊ¸¾ÏÍý²ò¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö´Ú¹ñ¸ìÇ½ÎÏ»î¸³(TOPIK)4µé¡×¤Ë¹ç³Ê¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£