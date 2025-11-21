»Ô¥Ð¥¹¤ÎÈ¯¼Ö»þ¤ËÅ¾ÅÝ¡Ä ¾èµÒ¤Î79ºÐ½÷À¤¬¼ó¤Î¹ü¤äÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬ Åö»þ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ ½÷À¤ÏÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¥«ー¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤« Ì¾¸Å²°
»Ô¥Ð¥¹¤ÎÈ¯¿Ê¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¾èµÒ¤Î70Âå½÷À¤¬½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»Ô¥Ð¥¹¤ÎÈ¯¼Ö»þ¤ËÅ¾ÅÝ¡Ä ¾èµÒ¤Î79ºÐ½÷À¤¬¼ó¤Î¹ü¤äÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬ Åö»þ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ ½÷À¤ÏÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¥«ー¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤« Ì¾¸Å²°
Ì¾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þÈ¾²á¤®¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¤Î¥Ð¥¹Ää¡Ö¼ãÍÕÂæ¡×¤«¤é¾å¼Ò¹Ô¤¤Î¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À79ºÐ¤Î½÷À¤¬¡¢È¯¼Ö¤ÎºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢¼ó¤Î¹ü¤äÏ¾¹ü¤òÀÞ¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¾èµÒÌó20¿Í¤Ë¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¥Ð¥¹¤Ï¡¢¤Û¤ÜËþÀÊ¤Ç¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿½÷À¤Ï¥«ー¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£