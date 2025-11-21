¡Ö°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×É´ÅÄ¾°¼ù¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤òÌÔÄÉµÚ¤â¡ÈË«¤á»¦¤·¡É¤Ç¼å¹ø¤Ë¡Ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡È¥Á¥ç¥í¤¤¡É¤ÎÀ¼¤â
20Æü¡¢»²µÄ±¡·ÐºÑ»º¶È°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ìÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡¦É´ÅÄ¾°¼ùÂåÉ½¡Ê69¡Ë¤¬¼Áµ¿¤ËÎ×¤ß¡¢ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¡Ê64¡Ë¤¬10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ë¡È¥À¥á½Ð¤·¡É¤·¤¿¡£
É´ÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡ÖÀÖÂôÂç¿Ã¤Î½ê¿®¤òÇÒ¸«¡¢ÇÒÄ°¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡È½ê¿®Åª°§»¢¡É¤È¡£¤³¤ó¤ÊÆüËÜ¸ì¤¢¤ë¤ó¤«¤Ê¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«Ãæ¹ñ¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡È¥¸¥ã¥Ö¡É¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ëÉ´ÅÄ»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆÉ¼Ô¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤«¤ËÊ¸¾Ï¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈó¾ï¤ËÃí°Õ¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀÖÂôÂç¿Ã¤Î½ê¿®É½ÌÀ¤Ï°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤Ë°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¡¢ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈDX¡É¡ÈGX¡É¡È¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡É¡È¥Ç¥£¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¡É¡È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡É¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ëÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Ö»ä¤Ï¡¢É´ÅÄÀèÀ¸¤Î¾®Àâ¤Ï¤Û¤ÜÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»ê¹â¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥×¥ê¥º¥à¡Ù¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡È¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤¦Å·ºÍ¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤Æ¿Ì¤¨¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉ´ÅÄÀèÀ¸¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÁ°¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÅú¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÉË«¤á»¦¤·¡É¡£
Â³¤±¤ÆÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡È½ê¿®Åª°§»¢¡É¤ä¡È¥Ç¥£¡¼¥×¥Æ¥Ã¥¯¡É¡È¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡É¤Ê¤É¤ÎÍÑ¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£º£¸å¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î²óÅú¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ´ÅÄ»á¤Ï¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬»È¤Ã¤¿¡ÈGAFAMÅª¤Ê´ë¶È¡É¤Ê¤É¤ÎÍÑ¸ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤ó³°Íè¸ì¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤â¡¢ÄÉµá¤Ï¡È¼å¹ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£
É´ÅÄ»á¤ÈÀÖÂôÂç¿Ã¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òYouTube¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ô»ý¤Á¾å¤²¤¿w¡Õ¡Ô¤è¤¤¤·¤ç¤·¤Æ¤ä¤¬¤ëw¡Õ¡ÔÀÖÂô¤â¤¦¤Þ¤¤ÊÖ¤·¤¸¤ã¤ó¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¸å¡¢É´ÅÄ¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅê¹Æ¡£
¡Ô¼Áµ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÀÖß·Âç¿Ã¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡ÖÉ´ÅÄÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÒÆÉ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø±Ê±ó¤Î0¡Ù¤â¡Ø³¤Â±¤È¤è¤Ð¤ì¤¿ÃË¡Ù¤âÁÇÀ²¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥×¥ê¥º¥à¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ïµã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥×¥ê¥º¥à¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤ÎÀ¨¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£¤¢¤«¤ó¡¢ÀÖß·Âç¿Ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ä¡Õ
¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÔÉ´ÅÄÂåÉ½¡Ä¤Á¤ç¤¤ÂÔ¤Á¡ª¡ª¤½¤ì¤Ï¾¯¤·¥Á¥ç¥í¤¤¤¾¡Õ¡Ô¤¢¤«¤ó¡Ä
¤³¤ÎÅ·ºÍºî²È¡¢¥Á¥ç¥í¤¤¡Ä¡Õ¡Ôº£º¢¡ØÉ´ÅÄ¤Î¼åÅÀ¡ª¡Ù¤È¥á¥â¤¬²ö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£