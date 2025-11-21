¡Ö¸í¤Ã¤¿È¯¸ÀÅ±²ó¤¹¤Ù¤¡×Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê²þ¤á¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡ÉÅúÊÛ¤òÈãÈ½¡¡G20¤ÇÍû¶¯¼óÁê¤È²ñ¤¦Í½Äê¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÅúÊÛ¤ò²þ¤á¤ÆÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï21Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Ï¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÎÊñ³çÅª¿ä¿Ê¤È¡¢·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊý¸þÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ï°ìÀÚÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¼«¿È¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï21Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¤â¤·ÆüËÜÂ¦¤¬ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤òË¾¤à¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯¼£ÅªÌóÂ«¤ò¸·¼é¤·¡¢È¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢G20¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍû¶¯¼óÁê¤¬¹â»ÔÁíÍý¤È²ñ¤¦Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£