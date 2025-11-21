°ÂÀÄ¶Ó¤¬Âç¤ÎÎ¤¤È¤Î£²ÇÔ·èÀï¤ËÇÔ¤ì¤ë¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤é°ìÊâ¸åÂà¡¡£³²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤â½éÇòÀ±¤Ê¤é¤º
¡¡¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢£³ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤é°ìÊâ¸åÂà¤·¤¿¡£²áµî£²ÇÔ¤ÎÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢º¸¾å¼êÅê¤²¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÍ¥¾¡¤Ø¤Ï¡¢ÄË¤¤¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±ÆüÌÜ¤ÎÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°Æü¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Î¾¡Íø¡£Ï¢ÇÔ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾Á°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦²¤¾¡ÇÏ¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤ËÄã¤¤»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¡¢Íá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤¿¡£¿µ½Å¤ÊÁêËÐ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Âç¤ÎÎ¤Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£