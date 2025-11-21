出口夏希、2026年カレンダーの表紙公開 東京＆大阪でのイベント開催も決定「1年ぶりに皆さんに会えるのを楽しみにしています」
【モデルプレス＝2025/11/21】女優の出口夏希のカレンダー「出口夏希 2026 カレンダー（壁掛け＆卓上）」（12月20日発売予定）よりそれぞれの表紙画像が公開された。
【写真】出口夏希、横顔が美しい表紙画像
2025 カレンダーに続いて、完全撮りおろしで構成される今作。明るく爽やかな笑顔から、大人びたエモーショナルな表情まで。数千カットにおよぶ撮影の中から厳選されたとっておきの1枚 が、それぞれの表紙に採用されている。撮影を手がけたのは写真家・山根悠太郎氏。柔らかな光と空気感の中で、出口の魅力を余すところなく切り取っている。
なお、カレンダーの発売を記念し、出口本人が登壇する発売記念イベントの開催が決定。12月21日に大阪、2026年1月18日に東京で開催される。（modelpress編集部）
2026年カレンダーは、壁掛けと卓上の2種類あります。それぞれ違う写真なので、どちらも楽しんでいただけるようになっています。お渡し会もあるので1年ぶりに皆さんに会えるのを楽しみにしています！2026年毎月楽しんでくださいね。
