¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£²ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï£³ÇÔ¤Ë¸åÂà¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£²ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¶×ºù¤Ï£·¾¡£¶ÇÔ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦²¤¾¡ÇÏ¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£µ¾¡ÌÜ¡£
¡¡¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£±£µËçÌÜ¡¦¶ÓÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¢£¶¾¡ÌÜ¡£
¡¡À¾Á°Æ¬£±£´ËçÌÜ¡¦»þ¼ÀÉ÷¡Ê»þÄÅÉ÷¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£µËçÌÜ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¡¢£´ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÇÔ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤Ó¡¢£³ÇÔ¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¿¤À°ì¿Í¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¤³¤Î£³¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£