【パラドゥ】人気クレンジングの増量サイズが今年も登場！通常版の2倍入ってるのに価格1.3倍って超お得じゃん...。

セブン-イレブンで展開している化粧品ブランド「パラドゥ」は、2025年11月21日から、"アイメイクまで落ちるミルク"として人気の「パラドゥ スキンケアクレンジング」の大容量サイズを数量限定で販売しています。

大容量サイズは約3か月分

「パラドゥ スキンケアクレンジング」は、アイメイクまで落とせる高いクレンジング力がありながら、保湿力も兼ね備えた美容液成分(保湿成分：水性・油性、水) 90％配合のミルク状メイク落としです。

保湿成分「ヒアルロン酸Na」とその約2倍の保水力を持つ「MCキトサン(カルボキシメチルキトサンミリスタミド／保湿成分)」が、肌の上にうるおいの保護膜を形成。さらに保湿成分「ベタイン」が水分を保持することでカサつきを防ぎ、クレンジング後の肌をしっとりと保ってくれます。

クレンジング後の肌のつっぱりや乾燥が気になる人にも支持される、乾きやすい冬にぴったりの使い心地が特徴です。ぬれた手や顔に使え、ダブル洗顔も不要。さらに低刺激性、無着色、アルコールフリーなのも嬉しいポイントです。

そんな優秀クレンジングをたっぷり約3か月使える大容量サイズ「スキンケアクレンジングL」が今年も登場しています。

240g入って、価格は1760円。

通常サイズが120g入って1320円なので、通常の1.3倍の価格で容量が2倍になったお得仕様です。

パラドゥの担当者によると、この大容量サイズが発売されると、まとめ買いするリピーターも多くいるのだとか。

「スキンケアクレンジングL」は、全国のセブン-イレブンで販売中。イトーヨーカドーでも取り扱いがあります（一部店舗を除く）。数量限定のため、なくなり次第販売を終了します。

商品について詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部