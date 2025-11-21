スピードワゴン井戸田の美人妻、夫＆息子の熱いハグショット公開「感動して泣けてくる」「なんて優しい表情」の声
◆蜂谷晏海、夫と息子の熱いハグショット披露
蜂谷は「ベビバーグがゴミ箱でイタズラして 師匠が注意して 2秒後には熱いハグで仲直りしてた」と綴り、赤とネイビーのリンクコーディネートに身を包んだ井戸田と息子が、しっかり抱き合う姿を公開。温かな父子の絆が伝わるショットを披露した。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に「なんて優しい表情」「リンクコーデ可愛いすぎる」「なんだか感動して泣けてくる」「胸が熱くなった」「師匠の対応、さすがすぎる」「潤さんの包容力にほっこり」といった反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
