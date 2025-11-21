²¦ÎÓ¡¢Íá°á¤«¤éåºÎï¤á¥ï¥ó¥Ô¤Þ¤Ç¡ÄÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡×¡Ö°µ´¬¤À¤Í¡×¡ÖÄ¶ÀäºÇ¹â¤ËåºÎï¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²¦ÎÓ¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¡ô¤ª¤¦¤ê¤ó¤Î¤Ì¤Î¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Î¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÍá°á»Ñ¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÄ¶ÀäºÇ¹â¤ËåºÎï¡õÈþ¤·¤¤½÷À¡×¡Ö²¦ÎÓ¤Á¤ã¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ª¤¦¤ê¤ó¤Ì¤Î¡¢¤É¤ì¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡Á¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ìÈÖÄ¹¡×¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤æ¤¨¤ÎÂçÎÌÅê²¼¤Ï°µ´¬¤À¤Í¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤«¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£